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08/03/2024

普通話Friday｜鮑威爾及拉加德皆暗示今年將會減息 比特幣創新高後急回可視為吸納時機？

#hot talk 1點鐘 #聯儲局 #歐洲央行 #BTC #李澤銘 #減息 #紅蟻資本 #比特幣 #美元 #金價
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嘉賓：紅蟻資本投資總監　李澤銘

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時表示，有信心距離減息時間不遠，且通脹率將會降至2%。另一方面，昨天(7日)歐洲央行議息後維持三大指標利率不變，並將今明兩年通脹率預測分別下調至2.3%及2%，同時將今年經濟增長預測由0.8%調低至0.6%，行長拉加德在會後表示，消費者物價明顯放緩，但包括她在內的決策委員目前無足夠信心放鬆貨幣政策，他們需要更多證據，並相信到6月時將會得到更多數據。兩大央行巨頭似乎暗示將於6月份減息，美元走弱、非美急漲，金價及比特幣再創新高，加上預期比特幣將在4月中「減半」，這會否帶動一眾虛幣再創高峰？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/r6uiGBgIagM

 

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