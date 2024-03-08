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08/03/2024

靚聲歌后蔡琴5月紅館開騷！闊別8年再來香港開演唱會！設父母同行優惠套票：子女可以帶著爸爸媽媽一起來看

#香港 #演唱會 #紅磡體育館 #歌手 #蔡琴 #娛樂 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　靚聲歌后蔡琴將於今年5月25至26日在香港紅磡體育館舉行兩場「蔡琴『好新琴』香港站演唱會」，今次是闊別八年再到香港，相信不少歌迷都引頸以待。準備撲飛的歌迷要留意，3月11日（上午10時）至3月15日（晚上11時59分）東亞銀行信用卡獨家優先訂票，3月19日於城市售票網公開售票！

 

　　由於蔡琴的演唱會日期是接近五月的母親節及六月的父親節，主辦機構寰亞娛樂於門票上首創新猶，票價上原價每張 HK$908／HK$688／HK$388的門票，但假如是二人或三人同行，購買2張或3張相同日期及票價門票，可以「愛共享」優惠套票價：HK$780（每張）／HK$580（每張）／HK$350 （每張），為子女貼心安排這個與家人同行的計劃，相信會成為不少歌迷今年母親節及父親節的最佳禮物。

 

 

　　蔡琴得知主辦機構首創「愛共享」套票計劃後讚口不絕，她說：「五月是母親節，通常大家給母親買禮物都像很容易，市面上也很多適合跟媽媽慶祝的，但每當到六月的父親節，大家就好像有點隨便打發便過去了，這次我的演唱會，剛好在五月母親節後，又快要到父親節的日子，大會想到母親也想到父親，我覺得這個點子極佳，子女可以帶著爸爸媽媽一起來看過， 三代同堂，一起來聽是一個很團結又溫暖的大力量，我非常之贊成。」

 

 

　　蔡琴又表示，自己過去的演唱會，媽媽每次也是坐上客，坐台下看著她演出，但今次她有點遺憾，帶不到媽媽來港看她的演唱會，「以前無論去多遠，媽媽也一定跟著我去，看我的演出。但疫情耽誤幾年，媽媽年紀也大了，漸漸就行動上面不是很方便，我再也沒辦法帶她一起出遊及看我演出。不過，媽媽知道仍有很多觀眾支持我，會來看我的演唱會，也替我開心。」

 

　　元宵節過後，蔡琴表示特意讓自己放了十天假，飛去上海玩，「我也不是全部去玩，我去做回顧，上海是一個有故事的地方，我去感受一下，現在上海跟以前上海有多大改變，上海人很了不起，很會應變的人們。」接著下來她就會開始繼續《好新琴》的世界巡迴演出，今年計劃除了內地和香港之外，也會到澳洲、紐西蘭及吉隆坡等地演出。

 

演唱會詳情：

 

「AXA 安盛呈獻蔡琴『好新琴』香港站演唱會」

日期：2024年 5月25至26日

時間：8：15 PM

地點：紅磡香港體育館

票價：（原價每張）HK$908／HK$688／HK$388

購買2張或3張相同日期及票價門票可以「愛共享」優惠套票價：HK$780（每張）／HK$580（每張）／HK$350（每張）

 

「AXA 安盛呈獻蔡琴『好新琴』香港站演唱會」優先訂票資料如下：

 

東亞銀行信用卡獨家優先訂票

優先訂票日期：2024年3月11日（上午10時）至3月15日（晚上11時59分）

優先購票渠道：www.hotdogtix.com  或  HotdogTIX手機應用程式

*東亞銀行信用卡持卡人請先登記成為HotdogTIX會員，以享優先購票。

 

公開發售詳情：

 

日期 : 3月19日（上午10時起）

網上購票：www.urbtix.hk 或 Urbtix流動應用程式

電話購票：3166 1288

票務查詢及客戶服務：3166 1100

*門票開售首天接受電話及網上購票，次日會增設售票處及自助售票機售票

 

轉載自: 晴報

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