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08/03/2024

愛回家｜賣樓經紀在小紅書聲稱開箱「根叔的家」！熊家明明是錄影廠景都照抽水？網友揭發講大話

#愛回家 #根叔的家 #愛生事家庭 #愛回家之開心速遞 #文華大廈 #列堤頓道28-34號 #影視娛樂
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　　《愛回家之開心速遞》一向大受香港及大灣區的觀眾歡迎，事關無論熊家或者龍家都是「愛生事家庭」，經常鬧出不少笑料。由於播放7年來都深入民心，所以不少大灣區的粉絲來港時都會用小紅書到《愛回家》的熱門拍攝景點打卡，而熊家所住的大廈更是最受歡迎的打卡位之一。近日，有賣樓經紀在小紅書聲稱開箱「根叔的家」，以熊家為賣點賣樓，認真有諗頭，不過就被網友揭發講大話。

 

 

 

 

　　經紀的影片先拍攝整座大廈的外觀，角度跟《愛回家》劇中的相近，然後他用港式國語說：「今天我們參觀這個電視劇《愛回家》裡面的熊家一家，他們到底住在哪邊呢？就是位於半山列堤頓道一個嘉華大廈，我們今天很幸運找到一套有大露台的一個房子給大家參觀。」他解釋由於該區有露台的放盤單位並不多，絕對是機會難逢。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　網友們當然覺得非常有趣，覺得經紀諗頭不錯，不過其實經紀所講的資料有誤。劇情模擬熊家所住的大廈是位於列堤頓道99號，其實真正的列堤頓道並沒有99號，最多只去到77號，而取景拍攝的其實是位於列堤頓道28-34號的文華大廈，而並非他介紹的嘉華大廈，該區樓價絕對不平，絕對是豪宅地段。而劇中的熊家內部環境，則是全部都是錄影廠影，無論格局、房間數目、天台和露台都跟經紀拍攝的完全不一樣。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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