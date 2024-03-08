麥明詩盛勁為婚期曝光！棄「聯婚」傳統字眼，以「勁甜麥」作標題？連設宴地點都超破格

十優港姐麥明詩（Louisa）同男友盛勁為早前宣布即將拉埋天窗，不過就一直未有提婚期。而近日二人開始四出派帖，今日佢哋嘅囍帖曝光，有心思得嚟亦貫徹二人唔理俗世框架嘅「個性」，安排非常特別！

一對準新人呢幾日開始向親友發邀請函，唔少好友都有post出同二人相聚嘅合照，今日二人囍帖更曝光，帖上見到二人將於3月24日「擺酒」，有別於一般酒店、酒家同會所等安排，二人喺「銅鑼灣吉列島香港遊艇會」舉行晚宴同party，破格又夠class，貫徹佢哋一直以來嘅「態度」。仲摒棄平日「聯婚」、「迎親」等傳統字眼，以「勁甜麥」作標題，chill得嚟設計簡單又可愛！

麥明詩同男友盛勁為認愛之後都好少放閃，不過早前一嚟就被化妝師Post出二人影婚照前嘅準備相，唔小心爆出二人好事近。沉默咗一陣子之後，終於今年1月30日麥明詩同盛勁為分別喺自己的社交平台宣布婚訊，盛勁為更sweet爆上載被麥明詩求婚短片，麥明詩就上載盛勁海邊送花及玩具「鑽戒」求婚相，非常甜蜜，得到大批網民祝福。