美亞廚具年度開倉低至2折！最平$15有交易！陽極氧化湯鍋勁減$1,500 / $29入手迷你煎鍋 / $119買不黏萬用鍋

大家近日想為家中入手廚具嗎？近日，美亞廚具舉辦「美亞年度開倉」，超多鍋具、廚具配件都大劈價，低至2折起發售，更有一些限量閃購貨品。網店及旗艦店優惠同步，所以大家可以在網店買，或者去旗艦店選購都一定得！有興趣就快點去吧！

美亞廚具由即日起至2024年3月31日舉辦「美亞年度開倉」，超多廚具好像是鍋具及配件都低至2折發售。如果大家想在網店購物或者是在旗艦店Shopping一樣得，因為網店及旗艦店優惠同步！

在今次「美亞年度開倉」，到底有甚麼優惠呢？今次編輯為大家Pick了幾款較抵的產品。今次優惠中，有2款產品是限量閃購的，包括是原價$279的30CM MEYER Forge.Red 不黏煎鍋，今次減至$99；而第二款是35CM MEYER Radiance 有蓋不黏中式鑊 ，由原價$699減至$229，是33折！

MEYER Forge.Red 不黏煎鍋，今次減至$99

MEYER Radiance 有蓋不黏中式鑊 35CM

CIRCULON系列都有大減價，好像是CIRCULON Total 不黏有蓋陽極氧化湯鍋 24CM / 5.7L，由$1,799減至$299，足足減了$1,500，勁抵！

萬用鍋、深炒鍋、平底鍋、煎鍋、湯煲、廚具等都有折，當中值得留意的貨品有8減了$1,176的$323 1.9L搪瓷鳴笛水壺 、$119 MEYER Skyline II 不黏萬用鍋、$249 20CM多功能電火鍋配蒸籠、$29 12CM迷你煎鍋、$15 11CM 萬用刀、$19軟砧板3件裝。

1.9L搪瓷鳴笛水壺

不黏萬用鍋

12CM迷你煎鍋

11CM 萬用刀

多功能電火鍋配蒸籠

美亞年度開倉

時間：即日至2024年3月31日

美亞廚具體驗店地址：觀塘觀塘道382號

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