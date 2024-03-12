人人皆知，沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。

香港人，雖非個個，但起碼十之七八，講起的士司機就「嗤之以鼻」，可能因為被拒載、被兜路、被亂㩒車資，也可能因車廂有異味⋯⋯

香港人對的士司機的「恨」，並非無緣無故，乘客必定遇過冚旗揀客、濫收車資、車廂污糟等問題。

日日在馬路的駕駛者，更必清楚，大部分的士司機的駕駛態度，非常有問題。點解會咁？本來，人要面樹要皮，好人好姐，為乜要變「過街XX」？

上周，又來一單。長沙灣一架的士與鐵騎士相撞，鐵騎士倒地，被尾隨私家車輾斃。的士司機意外後不顧而去，沒有停車，也沒有報警，擺明意圖逃脫。

的士撞人不顧而去，網上大量記錄！上周長沙灣又一宗。

有無咁易？當然無！如今路上的車多有Cam保護自己，也保護他人。如此嚴重的事故，當然有正義之士，立即舉報，並交出錄影，涉事司機火速被捕。

小弟也是駕駛者，路上就算撞到少少物體，也肯定有感覺，更何況撞到車及人？睇嚟，呢隻「害群之馬」，好難唔踎監。

講番香港的士司機。點解搞到形象如此不堪？是因收入太低？或是，因租車者大部分收入被車主（炒牌者）食晒，唔忿氣，搵乘客發洩？

讓小弟由零開始講。

首先是政府某年某月作出錯誤決定，不再發的士牌，凍結在某一數量。如此，當供應停而需求增加的話，炒家必入市。

結果，隨著香港經濟起飛，搭的士者增加，的士牌立即有價有市，曾幾何時，一個的士牌炒到700多萬！

的士牌價插水，由幾年前高位下跌一半，炒家損手被銀行追數，直接影響的士服務。

牌價貴，炒家必定將牌按盡，然後攞錢再炒第二、第三、第四個。

同時，牌價飛升，也令大部分司機無法「揸者有其車」，只好租。炒家當然鍊盡一分一毫，賺盡車租。

車主賺盡，司機無癮，兩者心態皆不會花錢及時間令車輛得到更好保養及車廂舒適宜人。

保養差而司機覺得被剦，每次踏入車廂就火噴噴，盡情發洩，包括胡亂切線、超速及對乘客不禮貌，或直接間接「虐待」車輛，就此，意外碰撞當然頻生。的士意外多，保險價格不停升，的士經營成本又跟升，車主只好繼續與司機在利潤上鬥法。

本來，經濟大好，的士牌價高企，問題不大。但如今？牌價由高峰插下，無咗一半，大群的士炒家被綁，被追數Call Loan，點搞？車租不能再加，只好迫政府批准車費再加。另外，更加懶理車輛的保養及清潔等。

就此，香港愈來愈多的士「大陣味」及出意外。

的士問題罄竹難書，政府似是束手無策，業界變成自生自滅。

在此環境工作的司機，心情哪會好？有手有腳容易找其他工作的，又或自己能供架Van運客貨的，根本不考慮的士司機這份形象低落又收入不佳的工。於是，只得一班老弱殘兵「入伍」。

男人通常無禮貌，噴火阿伯更甚，最終形成了一個無法拆解的死結。現象是，的士慢慢死亡，但出租車則生機處處。