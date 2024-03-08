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08/03/2024

撤辣彰顯香港魅力仍在

#本港樓市 #買樓 #樓市點評 #物業 #地產 #撤辣 #看透樓市
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄隔周更新

　　樓市撤辣，一石激起千尺浪，市場成交即時3.5倍增長，更重要的是港人能從悲情陰霾中走出來，撤辣後樓市回旺的熱鬧，彰顯了香港未死！香港金融中心仍然朝氣勃勃、魅力不減！成交大增，港府即時釐印費豐收，未來賣地也不需擔心了，香港的財赤危機亦迎刃而解。樓市辣招是抑壓市場的措施，撤辣令市場暢旺，即是說本來市場是強橫有力的，在經濟不景的時候，政府解除這些抑壓是天公地道。十分諷刺，明明香港的實力日益強橫，銀行存款之多是全球前列，偏偏要抑壓自己的購買力；另一方面，卻任由一些外國的勢力唱衰香港及不斷製造悲情。
　
　　另外更見盡眾生相，很多人是經營悲情來得到一些網上的酬勞，難怪不少市民都認為這些是不必要的人禍了！但這看法，筆者又未必同意，樓市辣招實施13年多以來，其實我從沒有要求撤招，因為當時我們是面對歷史上罕有的量化貨幣潮，如果任由資金流動，在市場上不斷製造泡沫，我們的而且確是逃不過後來美國兩次收水「剪羊毛」。所以撤辣與否，筆者一直也不評論，只是強調樓市辣招有很多地方可以一早優化，而且有不少政府是有作出修改的。

 

撤辣後物業成交倍增，樓市立即回復生氣。(iStock)

　
　　今次撤辣反應初步成功，其實炒家應記一功。炒家很多時都是被負面評價的，但是在一些時候，炒家是有貢獻的，例如當市道低迷及整體環境悲情時，炒家不上，誰上？2003年時，很多銀主盤都沒有人願意承接，有些炒家就接手銀主盤，然後裝修再賣出獲利，這不單只做了「清道夫」，而且亦在市場提供了一批連裝修的單位。雖然有關炒家盤質素良莠不齊，卻和今次一樣：釋放炒家購買力，在跌市發揮良性功能。
　
　　筆者想說，既然今日政府已經完全撤辣，我們要好好珍惜羽翼，趁機打造一個更完善的樓市，不要迷戀「監管主義」！近日已有銀行因為「摸貨」不安全，而聯合不借款，我相信銀行的出發點是無可厚非的，但想提醒港人：管制主義往往是效益不高，不可以為小市民爭取到公平，因為管制別人等同管制自己。回頭看過去十多年，增加按揭成數限制及增加壓力測試等，最後都是會「殺錯良民」，令到用家愈來愈難入市。有很多管制都只是克制到小炒家，克制不到有錢人，結果有錢人的對手只會愈來愈少，小市民的機會就愈來愈窄，有時候是自食其果的。很多抵制提議都是源於仇富，我們應該要有戒心，這種仇富往往都是一種情緒，而且沒有建設，如果說「暴富難抵」令人難以接受的話，「仇富亦難睇」，筆者覺得我們要成熟一點去發展房地產市場啊！

 

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