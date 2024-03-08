飲食優惠 | 朗豪坊推食肆優惠！消費滿$100即送可疊加使用$50現金券、餐廳套餐買三送一！夜間買滿額享最多4小時免費泊車

朗豪坊及旺角區上班的打工仔注意！即日起至4月30日逢星期一至五午市及下午茶時段會有《朗豪坊DAYTIME DINING REWARDS》，在商場內食肆消費滿$100就輕鬆賺50%回贈，還有很多餐廳折扣優惠，等你和同事上班日都可以最抵價錢吃好一點慰勞辛苦工作的自己！即睇有甚麼啱用著數！

朗豪坊飲食優惠 ︳ 1. 食肆消費滿$100即送$50！

由即日起至4月30日逢星期一至五下午1時至5時，LP CLUB會員只需於場內40間餐飲食肆其中一間消費滿$100， LP CLUB會員憑食肆商舖發出之單一即日機印電子消費單據滿$100，及與其相符的電子支付存根或手機證明，透過朗豪坊APP成功上載合資格消費單據及於4樓顧客服務中心辦理換領手續，即可獲贈朗豪坊$50指定食肆餐飲電子現金券一張。

現金券可於8樓至13樓的食肆商舖使用，而且不設任何消費門檻，更可疊加使用！假如隨後每餐消費扣除回贈滿$100，又可再獲贈$50現金券。

《朗豪坊DAYTIME DINING REWARDS》

日期：即日起至4月30日

時間：下午1時至5時（以結帳時間為準）

換領方法：LP CLUB會員憑食肆商舖發出之單一即日機印電子消費單據滿$100，及與其相符的電子支付存根或手機證明，透過朗豪坊APP成功上載合資格消費單據及於4樓顧客服務中心辦理換領手續，即可獲贈朗豪坊$50指定食肆餐飲電子現金券一張，適用於8樓至13樓的食肆商舖，不設任何消費門檻，並可疊加使用

（圖片來源：朗豪坊）

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