立會高度戒備，23條開快車不容有失

新時代就有新效率，完善咗選舉制度嘅立法會，亦都非常罕有咁畀大家欣賞吓，咩叫「高效率」。行政會議噚日（7日）先通過23條立法刊憲，即日立法會主席就已經宣布今日（8日）臨時召開立法會會議，淨係就住23條立法提出首讀同二讀，而立法會嘅相關小組委員亦都搖身一變成為法案委員會，同日下午開始審議相關條文。效率之高，前所未見。

有政界中人就話，一般來講，政府法例刊憲之後，其實就已經可以安排喺立法會首讀同二讀，由於下星期三（13日）本身都已經有會議，正常來講，下星期三進行首讀同二讀亦都係非常正常，「真係睇唔到下星期三同今日進行首讀同二讀有咩大分別，其實都只係短咗五日時間，而喺整個立法過程之中，五日真係微不足道」。

另外有立會中人透露，本身下星期三係無立法會會議，因為預期北京正進行兩會，後來知道兩會喺星期一（11日）閉幕，立法會主席梁君彥早兩星期就話經過重新調配之後，會喺下星期三開番立法會。當時大家就估計，好大可能同遷就23條立法進行首讀同二讀有關，「既然都加番個會喺13號，點解唔索性留番13號先一次過呢？唯一解釋，就係阿爺下命令『快』，所以政府同立法會就罕見咁高效配合」。

23條立法忽然加速，立法會罕有地高效率配合。（資料圖片）

立法會各黨派都不約而同咁話，大家都係最後一刻先被通知，要喺今日加開立法會會議首讀同二讀，證明背後各方勢力都係熱鍋上嘅螞蟻。普遍嘅估量就係，阿爺唔希望立法期間節外生枝，特別係歐美政府先後就23條立法開聲反對，海外媒體更加刊登一啲令到特區政府尷尬嘅報道，所以就要盡快立法。有立法會議員私底下仲用周星馳電影《功夫》裏面一句經典台詞「天下武功，無堅不摧，唯快不破」去形容，認為今次立法只能夠「快」，先帶來「定」。

照現時嘅脈絡，立會中人估計，法案委員會審議完之後會交上內會報告，再去立法會恢復二讀辯論同三讀，正路4月10日嘅會議應該可以處理完成，再快手啲，甚至喺3月27日就已經成功立法。有立法會議員相信，恢復二讀辯論，所有議員都會起身發言，但問題就係，究竟會有幾多個議員嘅發言能夠發揮到「辯論」嘅精髓，提出「反方」嘅意見呢？