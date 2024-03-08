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08/03/2024

懷舊零食 | 兩代人守護傳統涼果老店！由水果批發改行涼果製作，憑好品質衝出海外

#鄧海滿記 #上環 #水果批發 #涼果製作 #嘉應子 #三華李 #老店情味 #Shopping #親民美味 #涼果 #陳皮梅
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Text: Ian Photo: Easy

　　香港不少老店一直出口涼果，巿場遍及澳紐、美加、英國、台灣、大馬、印尼、新加坡及大溪地等等地區，當中相當部份來自鄧海滿記。鄧氏涼果源自早年上環新街巿街，50年代末該處乃是港島果欄，水果攤販雲集。江門人鄧海與其母區好佔得一隅，擺檔從事水果批發生意，購入香蕉、甘蔗、林杮及其他水果等等，加工之後賣給水果攤販。鄧海么弟鄧榮滿自1960年開始，利用課餘時間回家幫忙，後來更是全身投入家業，三人節衣縮食踏實經營，終於累積足夠資本，在1968年租下新街巿街31號舖位，同時成立鄧海滿記的前身鄧海記。

 

　　母子三人各司其職，鄧海長駐舖頭打點日常，鄧榮滿主理外務及水果買賣，鄧母處理雜務兼且準備膳食。當年舖頭並非單純來貨轉售，而是需將生果加工處理，就以主要產品香蕉來說，抵舖之時整弓未經分割，而且蕉身仍是呈青綠色。兄弟二人先把香蕉放到密室，然後燃香煙熏將之催熟，跟著斬成多把香蕉掛上貨架待客採購。可是香蕉經過燻熟並不耐放，一旦滯銷，不出兩至三天便會熟爛，落得丟棄一途，浪費之餘更加不利經營。

 

　　有見及此，鄧榮滿便著手另謀出路，引入台灣蜜餞放在舖內售賣，例如話梅、薑條、柑桔及菠蘿芯，他察覺涼果其實相當耐放，室溫存放久久也不變壞，由此萌生念頭改營涼果銷售。鄧海最初對此抱有保留，不過鄧榮滿仍相當堅持，努力不懈四出推銷，經歷多番轉型陣痛，涼果生意始上軌道。

 

舖內出售多款涼果，近期更有三粒裝

 

　　貨品最初購自台灣及馬來西亞，鄧氏涉足製作涼果始自1978年，那年鄧榮滿與友人合作選址西貢窩美，設立作坊製作涼果供應本地藥行、小販及士多等等。本銷之外，他曾數訪多個外國華人聚居城巿，拜會當地銷售代理，積極開拓出口巿場。踏入80年代漸見成果，鄧海記成功開發新加坡、馬來西亞及印尼巿場。伴隨海外巿場發展，涼果訂單相應增加，產能需要同步擴充。香港門巿則於1985年喬遷，店址坐落上環永樂街175號自置舖位。

 

　　鄧海記在1990年易名為鄧海滿記，本銷外銷同樣保持增長，有賴涼果製作用料優質。根據鄧海滿記解述，陳皮梅和嘉應子兩款涼果同樣由三華李製成，分別就在李肉肉質，較幼嫩的李肉製成陳皮梅，較粗糙的李肉製成嘉應子。說到製作程序，兩者大致相同，均經鹽漬、漂水、糖漬、煮製及生曬。

 

上環鄧海滿記舖面

 

　　首先，新鮮李子放入缸內加入粗鹽醃製，使其溢出水份變得乾身，約三個月之後成為李胚。陳皮梅留核而嘉應子去核，故其後者李胚需經人手挑走果核。接著進入「漂水」程序，即是用水清洗胚身去除鹽份；等到李胚乾透，便會放入鍋內以糖水慢煮，滲入甜味之餘兼有消毒之效。拌入甘草、陳皮、丁香粉及桂皮粉煮製入味之後，即可拿到戶外開始生曬。傳統製作涼果曬棚多數露天，現在鄧海滿記工廠設有溫室，玻璃無阻陽光而且阻隔沙塵、害蟲及雨水，效率更勝從前一籌。涼果師傅判斷日曬已足，便將半成品存於桶內，待至顧客下單之時，便會交由工人包裝，包裝完成方算成品。

 

　　無論陳皮梅或者嘉應子的包裝都不易自動化，因為李胚本身形狀大小不一，而且糖漬之後相當黏黐，所以工廠依然仗賴女工巧手包裝。每顆陳皮梅和嘉應子均由三層紙包裹，然後放入印有「鄧」字商標的400克三色透明袋內，就是巿面常見的鄧海滿記涼果包裝。現時鄧海滿記涼果已有40克三粒裝，便於隨身攜帶，可謂因時制宜。目前鄧家上下同心協力，相信傳統涼果老店自然不會「夕陽」。

 

鄧海滿記第二代 - 四人打理老店，合作無間

 

鄧海滿記 – 上環

創於：1968年

經營：涼果製作及銷售

地址：上環永樂街175號

 

 

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