小將擔大旗，利物浦主場優勢；球員質素高，曼城強攻爭榜首

曼城大戰曼聯，上週預測是曼城看好一線，果然後上反勝；曼聯雖然先開記錄，但全場挨打，被技術性擊倒。

當兩隊在轉會市場的花費所差無幾，為何還有球迷會相信坦格有能量帶領曼聯重返強隊行列？

看比分，當然不會覺得曼聯輸得很慘；而且看入波時間，甚至覺得曼聯有機會贏波。

4個入球，華舒福的世界波是意料之外；科頓兩個入波是曼城的組織配合，最後夏蘭特的破門是曼聯失誤導致。如果說曼聯有80分鐘時間都有機會有分，那絕對是運氣成分居多

（由作者提供）

曼聯入波早，但沒有好好把握，因為幾乎找不到反擊的機會；曼城入波遲，並非曼聯守得好，而是欠運。

只要看兩個數據，就知道曼聯和曼城根本不是同級對手，見下圖：

（由作者提供）

控球比例是曼城73%對曼聯的27%，而攻門次數更是曼城27對曼聯的3次，曼聯唯一的中門機會，就是華舒福的世界波，而曼城的攻門次數是曼聯的9倍。

從表現和數據上看，曼聯都是被技術性擊倒的一堆，但賽後坦格卻表示：兩隊的差距並不明顯，而曼聯其實非常接近勝利，至少值得一場和局；而曼聯自己則有不少傷兵，但依然製造出不少機會，在防守上非常出色；曼聯雖然輸波，但對手確實目前世界上最佳球隊。

他的說法有三個重點，第一是差距不明顯。但如果從數據上看，攻門次數落後對手9倍，而且幾乎毫無攻勢，全場挨打，下半場被對手破門之後一點板斧都沒有，這樣都算是差距不明顯，那實在很難理解甚麼是差距。

第二點，坦格認為現時曼聯的傷兵問題嚴重，所以已經踢出了最好的表現，雖敗猶榮；但看看利物浦，傷兵比曼聯更多，但用青年軍都可以捧起聯賽盃冠軍，甚至上場激戰到98分鐘才入波，這就是領隊功力的分野。

最後一點是坦格認為曼城是現時世界上最佳球隊，這的確毫無疑問，但不要忘記，如果論轉會開支，曼聯從來不落後，甚至比曼城多，何解你的球員就比不上其他球隊？坦格責無旁貸。

自2014年之後，曼聯從來未嘗在半場領先之後落敗，今場打吡也打破了10年內的紀錄，曼聯在143場比賽領先後首次輸波。

（由作者提供）

曼聯如果要變，換領隊已經不是唯一的解決方法，而全隊的結構問題，已經是到了水深火熱的地步，孟治的角色？安東尼的水平？卡斯米路的年齡？防線的狀態？這些問題誰去解答？炒了坦格是否就一帆風順？恐怕是曼聯這個夏天不得不思考的問題。

本週焦點

利物浦主場大戰曼城，冠軍前哨站加上6分波的賽事，今場雙方都一定踢得謹慎，除非雙方都進取，否則比分不會太大。

利物浦昨晚大勝布拉格斯巴達，紐尼斯攻入兩球世界波，此子連續幾場有波入，一掃去年天價加盟無料到的負評；而昨晚更有一個里程碑，就是高普帶隊下攻入第1000球，場均超過2球，是個了不起的紀錄。

（由作者提供）

論質素，利物浦近期傷兵多，只能依靠一眾年輕球員，但都踢出優秀表現，不過小將始終年輕，來到重要比賽，可能會緊張，加上實力上始終略低一班，所以即使有主場優勢，但利物浦都略低於曼城。

曼城傷兵只有格利殊一人，加上比利物浦早一日踢歐洲賽，體力上略為佔優一點，加上周中哥迪奧拿積極輪換，明顯是為今場做準備，如無意外，曼城已經全力出擊，務求擊敗利物浦。

牌面上曼城佔優，但利物浦畢竟有主場，嚴格來說是五五波，且看利物浦的小將能否再創奇跡。

運氣將會是這場比賽的關鍵。

歐聯晉級之後，哥迪奧拿回想執教曼城初時，球會方面不相信能夠成為歐洲冠軍，如今已經是連續7季打入歐聯8強；對於至今仍能繼續帶隊衝擊歐洲賽，哥帥歸功管理層的耐性，並接受每次失利都是過程。由此可見，領隊需要得到球隊管理層支持外，還要有無比的信心和耐性。

（由作者提供）