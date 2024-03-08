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08/03/2024

最高收入演員排行榜公開！點解電影人佔多數？《Barbie》女主角揮低Tom Cruise排第2！收入冠軍竟是這喜劇演員？

#電影 #Forbes #Happy Madison #Adam Sandler #排行榜 #福布斯 #Netflix #Ryan Gosling #Tom Cruise #Margot Robbie #Barbie
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　　權威財經雜誌《福布斯》（Forbes）日前公布 2023 年最高收入演員排行榜，向來屬票房保證的 Tom Cruise 只排第三，而主演《Barbie》的 Margot Robbie 及 Ryan Gosling 則雙雙打入五強，當中 Margot Robbie 甚至高居第 2 位，到底她如何憑一部電影令吸金力狂升？收入冠軍竟又是哪位喜劇演員？即睇完整排行榜。

 

　　《福布斯》指，最高收入演員排行榜（The Highest-Paid Actors）是以扣除經理人、律師等開支而得出的淨賺金額，單計排行前 10 位的的演員總收入便高達 4.49 億美元，而且幾乎全部收益均來自電影，而非電視劇。據說一大主因是，美國編劇及演員工會在 2023 年罷工，導致很多電視劇幾乎停擺；加上電影演員可預先收到高額片酬，後續再有一定比例的分潤，這也能解釋為何電影演員佔排行榜的大多數。

 

　　去年暑假上映的真人版《Barbie》不只是超越《哈利波特》成華納兄弟歷年最賣座電影，現實中也掀起一陣粉紅色熱潮。連帶 33 歲的女主角兼製片人 Margot Robbie 憑電影賺取高達約 5,000 萬美元（約 3.9 億港幣）的片酬及票房分紅，高居《福布斯》排行榜的第 2 位，同時也成 Top 10 排名中最年輕的演員。而 Tom Cruise 亦只能屈居第 3 位。另外，排第 4 位的 Ryan Gosling 也因《Barbie》獲得可觀片酬，而且他主唱的電影歌曲《I'm Just Ken》更一炮而紅，Spotify 上的播放量已超過 1 億次！

 

Margot Robbie 兼任《Barbie》的女主角及製片人，高居《福布斯》排行榜第 2 位。

 

《Barbie》男主角 Ryan Gosling 則排第 4 位。

 

下一頁︰收入冠軍竟是這喜劇演員！完整排行榜公開

 

 

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