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11/03/2024

人才荒｜新型職場文化推多元平等共融！Workday行政總裁︰透過AI幫助留人才愈趨重要

#社會民生 #人權 #行政管理 #人才管理 #香港 #職場文化 #行業 #多元文化 #多元平等共融 #人才荒 #DEI #Workday #管理學 #Pantry熱話
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　　能否建立幸福職場留人才，同時推動企業成功，與企業的「多元平等共融」（Diversity, Equity and Inclusion，DEI）與人權政策息息相關（見表1）。

 

 

Workday管理著日趨龐大的人才團隊，今年初出任行政總裁的Carl Eschenbach早前接受本報訪問時稱，透過AI等科技工具幫助留人才已愈趨重要。（張寶燕攝）

 

　　近日有調查提到，愈來愈多企業增加預留撥予推行DEI的預算，可見市場邁向發展新型職場文化。惟要將有關工作納入長遠發展，「該如何入手」，也是企業面對的一大難題及挑戰。

 

　　財務及人力資源企業雲端應用程式供應商Workday早前發布《全球歸屬感和多元化藍圖》香港研究結果，顯示8成香港企業過去一年視DEI為更優先事項。而計劃增加DEI投資的企業比例，由2022年的26%增至2023年的47%，上升近一倍。

 

發展晉升支援 鼓勵應徵聘用

 

　　DEI為企業或員工帶來不少好處，不同行業和地區的企業亦因不同誘因而推行DEI，惟企業實行DEI的原因和以往大致相同。港企實行最多的兩項DEI措施分別為：1.發展及晉升支援；2.鼓勵多元人才的應徵及聘用。在開展DEI的原因方面，港企與2022年相若，兩大主因是吸引和培育人才，及提升員工福祉。

 

Workday亞太暨日本區人力資源高級總監Melissa Bowden表示，企業應採取更成熟穩健的DEI措施，由管理層以至全公司協力，為員工帶來正面影響。（受訪者提供圖片）

 

　　是次全球調查共訪問香港在內的2,600名企業領袖，包括行政總裁、人力資源部門、財務部門、科技部門及銷售部門主管。

 

近9成港企設DEI預算 高於全球

 

　　調查顯示，近9成香港企業（87%）現時已為推行DEI制定預算，比例高於全球平均水平的85%。然而，31%香港受訪者表示他們的預算僅用於短期措施，反映在企業內部推行DEI仍需可持續的長遠規劃（見表2）。

 

 

　　DEI更備受重視，Workday亞太暨日本區人力資源高級總監Melissa Bowden表示，企業應採取更成熟穩健的DEI措施，在是次調查亦留意到有97%香港企業已有效運用科技配合其DEI措施。

 

　　舉例，企業可以運用科技工具定期評估員工體驗，「向員工強調他們的心聲被傾聽，並讓領導者掌握員工情緒的脈搏、識別趨勢並確定適當的行動。」

 

發展DEI（多元平等共融）能為企業吸引人才、創造競爭優勢，同時提升品牌聲望，愈來愈多企業表示增加撥予推行DEI的預算。（資料圖片）

 

 

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