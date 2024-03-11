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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

11/03/2024

蘋果造車夢碎！為何蘋果要放棄Apple Car？全力押注生成式AI是明智之舉，還是另有隱情？

#Smart Living #蘋果 #生成式AI #Siri #Tesla #電動車 #Titan #Apple Car #自動駕駛車 #數碼轉型 #創科
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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　蘋果（Apple）磨劍十年的造車大夢，終於到了夢醒時分！有報道指，該公司向內部員工宣布放棄Apple Car研發計劃，改為將研究經費投入到生成式AI，震驚全球電動車產業。曾經備受矚目的Apple Car究竟遇上甚麼難以克服的障礙，迫使Apple毅然放棄造車？蘋果集中資源開發AI，又是否明智之舉呢？

 

Apple Car產品定位搖擺不定

 

　　2014年，Apple執行長提姆·庫克（Tim Cook）拍板啟動內部代號「泰坦」（Titan）的Apple Car研發計劃，起初是想創建一輛沒有方向盤、只透過Siri語音操控的自動駕駛車，於是大灑金錢從特斯拉（Tesla）、Google、平治（Mercedes-Benz）挖來熟悉自駕技術的人才，高峰時期研發人員數目逾5,000名，令Apple Car成為蘋果首個有如此多外來人員參與的研發項目。

 

英國汽車租賃公司Vanarama利用蘋果擁有跟汽車相關的技術專利，嘗試拼湊出一輛「Apple Car」的模樣。（圖片來源：Vanarama）

 

　　可是，苦心鑽研10年、燒掉逾百億美元後，泰坦團隊卻始終未能造出一輛原型車。究其原委，泰坦計劃主要面對3大難題：首先，蘋果高層對Apple Car的產品定位搖擺不定，從最初的「Tesla電動車的勁敵」，變成「Google Waymo自駕車的對手」，後來又重回與Tesla電動車競爭的定位，結果泰坦計劃經歷幾度停擺與重啟，期間換了4位負責人。由此看來，蘋果自己都未搞清楚要做甚麼樣的車輛，這樣Apple Car豈能不失敗呢？

 

自動駕駛研發難度超乎想像

 

　　其次，自駕技術研發的難度太高，就算是蘋果也難以輕易攻關。10年前，Google開始啟動Waymo自駕車測試，當時整個矽谷都相信自駕車很快會普及起來，Apple當然不甘落於人後，隨即展開泰坦計劃。蘋果起初想開發Level 5完全自駕等級的自駕車，即是在任何情況下均可由自駕系統完全操控。

 

　　後來蘋果發現Level 5的難度太高，遂把技術目標下修到Level 4高度自駕級別，但這樣還是未能搞定，於是最終定案為Level 2部分自駕等級，預計推出年份亦從2026年押後到2028年。事實上，目前大部分車輛只達到Level 2至Level 3級別，例如Tesla自駕系統被歸類為Level 2；全世界唯有平治通過德國Level 3認證，成功獲准上路，可見自駕軟件開發難度之高確是超乎想像。

 

　　回顧公司發展史，蘋果從來不是首個推出產品的廠商，但卻擅長建立產業的天花板，智能手機iPhone如是，MR眼鏡Vison Pro亦如是。然而，汽車產業的天花板不是純粹由技術來定義，而是由法規來釐定，現時自駕車在全球發展停滯不前，正是受到各國法規制肘。因此，即使是Apple也難以憑藉技術優勢來定義汽車行業的天花板，只能乖乖進行路面測試。

 

蘋果於2017年取得美國加州車管局的自動駕駛路測牌照，於是找來一批Lexus RX 450h，安裝光達（LIDAR）和各種感測器，在加州道路上展開行車測試。（圖片來源：MacRumors）

 

造車成本太高導致利潤微薄

 

　　更大的難題是，蘋果造車成本太高。Apple Car如要達到蘋果所認定「拿得出手」的標準，內部估計生產成本可能高達10萬美元（約78萬港元），以致利潤遠不如iPhone，不符合蘋果過往的高利潤率商業模式。

 

　　研調機構DIGITIMES的報告指出，2023年全球電動車銷量年增率為39%，展望2024年可能下調至29.6%，可見電動車市場增長有放緩之勢。有鑑於此，近期Tesla、比亞迪兩大電動車龍頭相繼割價求售，令市場格局演變成紅海競爭。如此一來，起步較晚的Apple要搶攻市場，產品定價不能太高。對蘋果高層來說，Apple Car已成為「食之無味，棄之可惜」的雞肋。

 

　　另一方面，隨著三星、小米、OPPO相繼推出AI手機，蘋果亦不得不加緊腳步，研發具備AI功能的iPhone。知名蘋果分析師郭明旗表示，假如蘋果無法在2024年內推出優於市場預期的生成式AI服務，Apple市值很有可能被輝達（NVIDIA）超越。

 

iOS 18導入生成式AI功能

 

　　《彭博社》於2月28日報道指，蘋果決定擱置Apple Car開發計劃，並將泰坦團隊大部分成員重新分配到AI部門，專注生成式AI研發。蘋果對此拒絕評論，市場則對這項消息持正面看法。彭博分析師阿努拉格·拉納（Anurag Rana）表示，考慮到長期獲利潛力，生成式AI所創造的營收應該比電動車更高，所以Apple將資源調撥到AI研究是正確選擇。

 

　　蘋果執行長庫克在年度股東大會上預告，2024年稍後將會公布更多生成式AI的相關計劃。外界預期，Apple將在2024年6月舉行的WWDC全球開發者大會上，發表新一代作業系統《iOS 18》，將會導入生成式AI功能，不但有更聰明的語音助理Siri，而且Apple Music、Pages等App也會整合AI功能，屆時或會扭轉AI市場競爭局面。

 

蘋果執行長庫克表示，該公司計劃在2024年稍後公布更多關於生成式AI計劃。（圖片來源：Apple官網）

 

 

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