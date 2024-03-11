  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

11/03/2024

亞洲電影大獎丨梁雍婷獲頒女配角衝上台整跌咪！《新活日常》役所広司打敗梁朝偉奪最佳男主角！是枝裕和三度蟬聯最佳導演

#娛樂 #梁雍婷 #梁朝偉 #張藝謀 #亞洲 #頒獎禮 #電影 #演員 #亞洲電影大獎 #年少日記 #卓亦謙 #白日之下 #新活日常
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 樂組 Photo: 何家賢

　　《第17屆亞洲電影大獎》頒獎禮今晚在西九戲曲中心隆重舉行，大會頒發多個獎項，日本電影《無邪之境》奪得「最佳電影」，而日本著名是枝裕和憑《怪物》第三度奪得「最佳導演」獎項。香港方面，梁雍婷憑《白日之下》奪得「最佳女配角」，卓亦謙憑《年少日記》奪得「最佳新導演」，而《金手指》則由文念中及林子僑分別奪得「最佳造型設計」及「最佳美術指導」，為港爭光。

 

 

　　日本演員役所広司憑《新活日常》打敗梁朝偉、吳慷仁等獲得「最佳男主角」，而「最佳女主角」則由內地演員蔣勤勤憑《草木人間》得到。香港演員梁雍婷憑《白日之下》獲得「最佳女配角」，穿上長裙的她上台誤將咪高峰整跌，要頒獎嘉賓劉冠廷為她執咪，認真搞笑，她事後受訪時笑稱咪高峰跟她一樣激動：「名留青史，因為見到導演同好多演員一齊出席頒獎禮，好想逐一同佢哋講多謝，因為有佢哋、先會有我呢個角色。拍呢套戲時因為疫情未能去院舍，要靠自己思考同埋睇一啲紀錄片去揣摩角色。呢個故仔係真人真事改篇，希望透過電影，讓大家直視白日之下仍有黑暗存在。希望大家對弱勢社群伸出援手，大家透過當年嘅案件，了解當年事情，而且希望香港唔好再有呢啲新聞出現。」而「最佳男配角」則由南韓演員朴勳憑《12.12：首厭之春》奪得。

 

 

　　李英愛以英文表達得獎感言，她表示：「大家好，知道得獎好開心，因為大家記得我是一名演員，好榮幸及感謝亞洲所有的粉絲，我希望我未來演更好的演出，做更好的演員。大家要開心！多謝大家！」她表示今次得到各地電影人認可，大感興奮，多年來拍過很多戲，今次得獎可作為禮物送給粉絲們，希望以後拍攝更多作品。再被問是否拍攝《大長今》續集，她說：「而家未開始，感覺到大家都好期待，但不能急，希望有更多面貌畀大家見到，所以要長少少時間，更要在演技上再努力。」至於鈴木亮平表示：「好開心得獎，尤其今日見到很多出色的電影工作者，但我今晚心情好輕鬆，因為今年我冇份入圍，有入圍當然開心，冇入圍都好嘅，哈哈哈！」他在訪問被問到演經典作品《城巿獵人》，他說：「細個已經好鍾意呢個作品，都係想演呢個角色而入行，而家有得演好開心，但亦有壓力，希望做到個角色能夠係每個人睇都享受，而唔止我一個人享受。事前為角色健身三個月，我有睇《城市獵人》全部作品，香港和台灣都有拍過戲，自己演的就想做到日本較地道的味道。」

 

 

　　吳慷仁表示自己27歲才開始演戲，「拍戲之前做過唔同工作，多多少少幫我了解各行各業嘅人，學習有同理心，對之後角色多啲理解。我相信入圍最佳新演員嘅朋友，而家先係精彩人生嘅開始，希望之後有機會同你哋一齊演戲。」

 

「第17屆亞洲電影大獎」得獎名單：

 

最佳電影：《無邪之境》(日本）

最佳導演：《怪物》是枝裕和（日本）

最佳男主角：《新活日常》役所広司（日本）

最佳女主角：《草木人間》蔣勤勤（中國大陸）

最佳男配角：《12.12：首厭之春》朴勳（南韓）

最佳女配角：《白日之下》梁雍婷（香港）

最佳新導演：《年少日記》卓亦謙（香港）

卓越亞洲電影人大獎：李英愛（南韓）／鈴木亮平（日本）

亞洲飛躍演員大獎：Metawin Opas-iamkajorn（泰國）

AFA新世代獎：趙麗穎（中國大陸）

2023年最高票房亞洲電影：《滿江紅》（中國大陸）

終身成就獎：張藝謀（中國大陸）

最佳新演員：《風之城》Tergel BOLD-ERDENE（法國、蒙古、葡萄牙、荷蘭、卡塔爾、德國）

最佳視覺效果：《哥斯拉-1.0》山崎貴、渋谷紀世子、高橋正紀、野島達司（日本）

最佳造型設計：《金手指》文念中（香港）

最佳美術指導：《金手指》林子僑（香港）

最佳編劇：《雪豹》萬瑪才旦（中國大陸）

最佳攝影：《雪豹》馬提亞斯德爾甫（中國大陸）

最佳剪接：《12.12：首爾之春》金尚範（南韓）

最佳音響：《哥斯拉-1.0》井上奈津子（日本）

最佳原創音樂：《無邪之境》石橋英子（日本）

 

轉載自: 晴報

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#娛樂 #梁雍婷 #梁朝偉 #張藝謀 #亞洲 #頒獎禮 #電影 #演員 #亞洲電影大獎 #年少日記 #卓亦謙 #白日之下 #新活日常

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk