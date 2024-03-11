亞洲電影大獎｜阿Sa唔敢向仙氣李英愛集郵！梁朝偉大讚其他男主角︰我今年真係甘拜下風！

「第17屆亞洲電影大獎」昨晚舉行頒獎禮，雲集多國出色的電影人及演員，頒獎禮假西九戲曲中心舉行，並安排一眾出席的嘉賓在紅地氈盛裝亮相。韓國《大長今》李英愛穿上花花主題的連身裙示人，明艷照人保養得宜，連蔡卓妍都揚言自己見到對方的皮膚超好，但不敢提出合照的要求。此外，少女時代的權俞利、范冰冰、趙麗穎等都靚到絕，在紅地氈上爭妍鬥麗。

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李英愛穿上粉紅色的連身裙，佈滿花朵的裝飾，心情大靚的她不時向現場的觀眾打招呼微笑，仙氣十足，她將獲頒發「卓越亞洲電影人大獎」。提到「氧氣女神」的稱號，被問到護膚心得，她只謙稱：「不敢當，大家皮膚都好好！」問到她最欣賞的電影或者導演，李英表示今次現場有很多獲提名的導演和電影人，講隨便一套都不太適合，希望跟所有人有機會交流和合作。對於今次得獎，李英愛表示丈夫知道消息後，不斷同親屬朋友講分享喜悅，真的多謝丈夫的支持。李英愛表示自己最想跟梁朝偉有機會合照留念，問到是否正開拍《大長今2》，她說：「正在籌備中，未開始拍，希望用最完美狀態拍攝，（再創傳奇？）唔止《大長今》希望其他角色一樣得到大家支持！」

而入圍最佳男主角的梁朝偉在太太劉嘉玲的陪同下現身，偉仔神情輕鬆，原來他謙稱對獎項沒有信心，連劉嘉玲都話：「我對佢有信心，不過其他角逐嘅男主角都演得好出色，鼓勵下第二啲人啦！」偉仔表示：「今年真係冇乜信心，因為所有戲我都睇晒，其他演員真係好出色，《富都青年》嘅吳慷仁絕對係新生代非常出色，而《新活日常》的役所広司，我係佢粉絲，真係好欣賞佢。黑馬可能係南韓嘅黃晸玟，佢演反派好好，而沈騰都係好出色嘅喜劇演員。」偉仔難得詳盡大讚多位對手，劉嘉玲表示：「咁你又唔好咁謙...」偉仔笑言：「我今年真係甘拜下風！」

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吳慷仁憑《富都青年》現身紅地氈，大受現場觀眾歡迎，尖叫聲此起彼落，他用流利廣東話向大家打招呼，「香港朋友大家好，我係吳慷仁，今日好凍，大家著多件衫，（信心？）我志在參與！」范冰冰表示今次頒發「最佳男主角」獎項，他坦言今次入圍的男演員都非常優秀，自己完成荷里活的電影回來，對於被拍到跟男伴在鴨脷洲的Outlet購物，她說：「那個帥哥是認識幾十年的好朋友，認識很久，（沒有新戀情？）我現在在努力中，太多追求者，哈哈哈！」

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陳凱琳（Grace）和王梓軒擔任司儀，兩人以黑白配造型登上紅地氈，Grace的白色禮服相當有公主Feel，對於擔任司儀工作，Grace表示：「我冇你哋（紅地氈司儀）咁多經驗，上年做過一次，但都係好緊張，會場好靚，希望好好享受（想同邊位碰面集郵？）上年冇機會同梁朝偉先生影相，怪自己唔夠勇氣，希望今年可以。」名模陳嘉容穿上黑色連身裙示人，與「中門大開」米白色造型的陳靜相映成趣，兩人成為紅地氈的焦點，陳嘉容表示是尊重大會，而陳靜有妙法保暖，陳靜：「我飲好多熱水，今日有啲凍，但現場氣氛好熱烈，唔覺得凍。」泰國型男Mario Maurer（馬里奧毛瑞爾）出場大受歡迎，他笑言好想現場遇到劉德華，可惜他不會出席，立即轉軚想與梁朝偉見面。來自台灣的許瑋甯期待有機會跟香港童星演員黃梓樂交流，她笑言以往沒有太多跟小鮮肉合作的機會，希望可以試試。

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