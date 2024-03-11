  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

11/03/2024

亞洲電影大獎｜阿Sa唔敢向仙氣李英愛集郵！梁朝偉大讚其他男主角︰我今年真係甘拜下風！

#第17屆亞洲電影大獎 #大長今 #李英愛 #西九戲曲中心 #范冰冰 #趙麗穎 #權俞利 #卓越亞洲電影人大獎 #氧氣女神 #梁朝偉 #劉嘉玲 #新活日常 #富都青年 #吳慷仁 #陳凱琳
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　「第17屆亞洲電影大獎」昨晚舉行頒獎禮，雲集多國出色的電影人及演員，頒獎禮假西九戲曲中心舉行，並安排一眾出席的嘉賓在紅地氈盛裝亮相。韓國《大長今》李英愛穿上花花主題的連身裙示人，明艷照人保養得宜，連蔡卓妍都揚言自己見到對方的皮膚超好，但不敢提出合照的要求。此外，少女時代的權俞利、范冰冰、趙麗穎等都靚到絕，在紅地氈上爭妍鬥麗。

 

（本網圖片）

 

　　李英愛穿上粉紅色的連身裙，佈滿花朵的裝飾，心情大靚的她不時向現場的觀眾打招呼微笑，仙氣十足，她將獲頒發「卓越亞洲電影人大獎」。提到「氧氣女神」的稱號，被問到護膚心得，她只謙稱：「不敢當，大家皮膚都好好！」問到她最欣賞的電影或者導演，李英表示今次現場有很多獲提名的導演和電影人，講隨便一套都不太適合，希望跟所有人有機會交流和合作。對於今次得獎，李英愛表示丈夫知道消息後，不斷同親屬朋友講分享喜悅，真的多謝丈夫的支持。李英愛表示自己最想跟梁朝偉有機會合照留念，問到是否正開拍《大長今2》，她說：「正在籌備中，未開始拍，希望用最完美狀態拍攝，（再創傳奇？）唔止《大長今》希望其他角色一樣得到大家支持！」

 

　　而入圍最佳男主角的梁朝偉在太太劉嘉玲的陪同下現身，偉仔神情輕鬆，原來他謙稱對獎項沒有信心，連劉嘉玲都話：「我對佢有信心，不過其他角逐嘅男主角都演得好出色，鼓勵下第二啲人啦！」偉仔表示：「今年真係冇乜信心，因為所有戲我都睇晒，其他演員真係好出色，《富都青年》嘅吳慷仁絕對係新生代非常出色，而《新活日常》的役所広司，我係佢粉絲，真係好欣賞佢。黑馬可能係南韓嘅黃晸玟，佢演反派好好，而沈騰都係好出色嘅喜劇演員。」偉仔難得詳盡大讚多位對手，劉嘉玲表示：「咁你又唔好咁謙...」偉仔笑言：「我今年真係甘拜下風！」

 

（本網圖片）

 

（本網圖片）

 

（本網圖片）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　吳慷仁憑《富都青年》現身紅地氈，大受現場觀眾歡迎，尖叫聲此起彼落，他用流利廣東話向大家打招呼，「香港朋友大家好，我係吳慷仁，今日好凍，大家著多件衫，（信心？）我志在參與！」范冰冰表示今次頒發「最佳男主角」獎項，他坦言今次入圍的男演員都非常優秀，自己完成荷里活的電影回來，對於被拍到跟男伴在鴨脷洲的Outlet購物，她說：「那個帥哥是認識幾十年的好朋友，認識很久，（沒有新戀情？）我現在在努力中，太多追求者，哈哈哈！」

 

（本網圖片）

 

　　陳凱琳（Grace）和王梓軒擔任司儀，兩人以黑白配造型登上紅地氈，Grace的白色禮服相當有公主Feel，對於擔任司儀工作，Grace表示：「我冇你哋（紅地氈司儀）咁多經驗，上年做過一次，但都係好緊張，會場好靚，希望好好享受（想同邊位碰面集郵？）上年冇機會同梁朝偉先生影相，怪自己唔夠勇氣，希望今年可以。」名模陳嘉容穿上黑色連身裙示人，與「中門大開」米白色造型的陳靜相映成趣，兩人成為紅地氈的焦點，陳嘉容表示是尊重大會，而陳靜有妙法保暖，陳靜：「我飲好多熱水，今日有啲凍，但現場氣氛好熱烈，唔覺得凍。」泰國型男Mario Maurer（馬里奧毛瑞爾）出場大受歡迎，他笑言好想現場遇到劉德華，可惜他不會出席，立即轉軚想與梁朝偉見面。來自台灣的許瑋甯期待有機會跟香港童星演員黃梓樂交流，她笑言以往沒有太多跟小鮮肉合作的機會，希望可以試試。

 

（本網圖片）

 

（本網圖片）

 

（本網圖片）

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#第17屆亞洲電影大獎 #大長今 #李英愛 #西九戲曲中心 #范冰冰 #趙麗穎 #權俞利 #卓越亞洲電影人大獎 #氧氣女神 #梁朝偉 #劉嘉玲 #新活日常 #富都青年 #吳慷仁 #陳凱琳

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk