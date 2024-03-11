亞洲超星團成團組「LOONG9」！網友質疑賽果不公、列五宗罪︰文佐匡全靠財力？參賽者暈倒無人理！

TVB與優酷合辦的綜藝選秀節目《亞洲超星團》星期六晚「成團之夜」圓滿落幕，大會最終公布最後排名頭9名名單，當中包括第1位奧利、第2位李權哲、第3位冼靖峰、第4位江信熹、第5位梁詩煜、第6位白子奕、第7位文佐匡、第8位黃奕斌及第9位陳梁，他們將會結集成團，隊友叫做「LOONG9」。賽果公布後，無論比賽現場還是網上都議論紛紛，極大部分認為賽果不公，有造馬之嫌，更怒斥節目五宗罪。

第一宗罪：賽果不公

大會公布賽果後，台下兩名女觀眾大吵大鬧，聲稱花了18萬元出來投選心水超星練習生冠軍，最終仍然未能如願，認為賽果不公平。兩人即場報警，隨後有警員到場將兩人帶走。其實絕大部分網友們普遍認為論實力而言，BOYHOOD的成員金東彬和郭殿甲都是水準以上，沒想到兩人會大熱倒灶，「還我金東彬」、「真心覺得郭殿甲和金東彬都是舞台上出色表演者，對於你們入不到9強真的失望」、「賽果超失望，造得太假了」、「冇可能有冼靖峰，跳舞完全唔掂，大把好過佢」、「金東彬跳得真的好，最重要他努力學普通話」等，網友又指從頭到尾都是金錢遊戲，網友們花錢就可以買到人氣榜，跟練習生的實力不符。

第二宗罪：趙天翼慘被玩

同樣在人氣榜原本是頭九位位置的趙天翼，最終未能打入最後九強而遭淘汰。最殘忍的是公布的方式，「超星召集人」曾志偉公布完第一至第八名之後，為了增加「懸念」，將第九和第十名的練習生同時出列，陳梁和趙天翼站出來，但最終兩個只能活一個。網民認為此舉相當殘忍，令原本人氣非常高、年僅16歲的趙天翼慘慘敗走，更要傻更更站在台上聽完陳梁的感謝宣言。「點解要咁樣戲弄天天？」、「人哋十幾歲仲乜要咁玩佢？」、「其實呢個揭曉方式真的不好」等等。

第三宗罪：參賽者暈倒沒人理會

在網友分享的現場影片中，見到練習生黃輝雄在A組表演完畢準備下台時見暈幾乎跌倒，幸好幾位隊友用力將他扶實未有受傷，但見他完全軟弱末能站穩，情況令人擔心。節目未有交代他暈倒的情況，而後來亦安排他照樣演出至完騷。後來有網友解釋他只是傷及舊患，一時太痛行不到。

第四宗罪：文佐匡全靠財力？

網友普遍認為香港幾位代表的實力不足，當中最為不滿的是文佐匡能夠入圍，文佐匡負評多多，「天天咁有才華都入唔到，反而嗰件文生入到，原來係唔夠人哋財厚」、「文佐匡入真係完全冇說服力」、「文佐匡都入，真係自己唔尷尬尷尬嘅就係人哋」、「見到姓文嗰個經唔想睇！」等等，更有網友踢爆在投票結束前，臨時有「叻哥」為文佐匡狂轟50萬星耀值，被指全靠財力取勝。

第五宗罪：隊名

曾志偉宣布9人組合正式出道，團名叫做「LOONG9」，即時引起全網狂笑，首先大家想起「龍九」，即時《賭俠》入面陳法蓉的名字，其次「隆奶」又有不雅的想法，再者不少網友都笑是否會找來近年熱門的卡通公仔「奶龍」做團隊的吉祥物，相信小編同大家一樣，好想知到底呢個名邊個諗？