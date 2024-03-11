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11/03/2024

辦公室博弈論 | 做決定應該為公司利益著想還是為自己？別將自己置於危險之地！職場中如何保持中立兼自保？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　辦公室內的博弈是互動的。一個人做出來的選擇，無可避免地與其他人的選擇相互影響。

 

　　老闆也好，上司也好，有甚麼意圖，都不會隨便宣之於口。

 

　　例如他計劃鏟除主管 A 時，心目中必定已有替代人選，可以是A的副手 B 。當他正準備時，B 可能因不同理由而未能即時接手，他會把計劃延後，等待 B 可以接手的時機。

 

　　當然，他又可以把計劃延後，尋找另一個人；這人可以是公司內的B，亦可以是公司外的 C 去接替 A；甚至有可能打消了鏟除 A 的念頭；更極端的情況是因為不滿意B 不聽話接手，而先把 B 除掉。

 

　　曾經有個做Sales做得不錯的人，在面臨上司之間的辦公室權鬥時，以為可以置身事外。

 

　　Johnny的上司Maggie是Sales的部門主管，與公司新來的總經理Paul不咬弦。Johnny是Top Sales，但管理能力低下，工作甩甩漏漏，不過總是開到單取得生意。即使背後要公司後勤和其他同事花力氣去成事，始終Top Sales就是Top Sales。

 

　　總經理阿Paul看業績已經知道，於是想以Johnny取代Maggie做Head。

 

　　Johnny 知道自己位置穩，卻害怕直接向總經理負責，希望有上司Maggie以作緩衝。他的做法未免一廂情願，亦缺乏政治智慧。

 

　　在Paul 和Maggie的博弈中，Johnny意圖保持中立，甘願扮演被動角色。他的「價值」已經逼近Maggie，令總經理不得不拉攏他成為自己的籌碼。

 

　　總經理Paul在公在私，當然希望以 Johnny 來取代阿 Maggie，所以 Johnny 是不可以置身事外的。

 

　　Maggie愛出風頭，卻攞不到生意；而且管理混亂，喜歡駡人。總經理逐個Sales見，都問同一問題，就是對Maggie的看法。很明顯是搜集Maggie所有「罪證」，而Johnny的說辭極有可能是壓垮Maggie最後一根稻草。

 

　　Johnny 可以不在總經理面前說個人對Maggie的看法，卻不能不以公司角度出發，甚至昧於事實，說Maggie 是難得的好上司。

 

　　他的做法是把自己置於一個危險之地。究竟他是為公司利益著想還是為了自己？

 

　　總經理不得不重新考慮 Johnny 的價值。不錯，他是Top sales，卻為了個人利益而維護Maggie這個公司將清除的目標。他是真傻還是扮蠢？

 

　　真的傻就顯見他沒能力坐上這個位置，扮蠢則是不可饒恕的錯誤了。不管是真是假， Johnny 肯定得不到總經理的重用了。

 

　　結果，總經理第一個開除的竟然是Johnny，而Maggie卻留了下來。

 

　　Johnny 只根據自身利益和喜好行事，沒考慮到他的說法對公司有何影響。他不在Maggie身上踩多腳，是厚道；他亦可以保持沉默，不摻和；但總不能顛倒黑白，說Maggie是好上司，同事愛戴。這是背離現實，而且反映他自私一面。

 

　　辦公室的博弈論是通過選擇最佳行動來獲得最大利益，或把傷害減至最低；而利益應該是公司利益先行，不應該只為了自己。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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