回南天｜肥媽傳授除濕3大妙法︰抹地水加入兩食材！網民大彈開冷氣瞓覺唔環保

近日回南天，天氣非常潮濕，濕度一度高達100％！潮濕天未完，肥媽（Maria Cordero）將私藏的三大除濕妙法分享給粉絲，教大家保持乾爽。

回南天人人叫苦，不單天花板、牆身及地板出水，容易跣倒、衣服晾不乾、甚至天花板發霉，連牆上的揮春、告示都「濕到喊」甩色甩字，形成回南天獨有奇觀。

肥媽在車中拍片，身穿肥牛色系花花恤衫的她，傳授除濕大法：「你搵啲熱水，擺啲鹽、擺啲醋，用呢啲水抹地，個地面就唔會再濕，你越唔抹，啲水就越會出嚟。（未聽過回南天要抹地？）你抹完之後好快乾。」

此外，肥媽又說：「（如果）屋企有抽濕機，就用抽濕機；冇抽濕機就開冷氣。天氣越濕，越要開冷氣瞓，我依家瞓覺都開冷氣。如果唔係，你會覺得濕笠笠又盛。」她指現今年輕人不懂煲祛濕湯，為自己排走濕氣：「嗰啲一盒盒嘅祛濕丸都有用，呢啲產品都係中藥，要自己去睇，寫土茯苓呀乜乜乜，睇到係中藥就食得。」有網民多謝肥媽指導，不過亦有人質疑：「開冷氣機，抽濕機是好，但是唔環保。」但網民普遍認為回南天潮濕實在太難受，加上家居容易發霉，已顧不得環保。