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肥碌大食遊
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11/03/2024

個個踏入都Wow一聲！

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 由作者提供

　　食，乃人生一大享受。再者，通過食，可交朋友，深化關係。因在美酒佳餚交熾中，感情特別快融合，隔膜易打通。

 

　　我肥碌乃為食鬼，故不停食。自己食之外，更通知全世界，凡有新發現，煩火速通知，我第一身試過好的話，就會再帶不同組別饞嘴族，輪流去欣賞。這個「輪流」，通常會用上三個月，密集式幫襯十次八次。

 


美食美酒增進老友感情，大家已經「奔七」，食一餐賺一餐！

 

　　故此，經常被老婆大人窒：「你呀，餐餐遇上新店就食呀食，食足三個月，厭唔厭㗎 ？」厭？ 唔會。不過，的確食一個老友round之後，會先停半年再去。

 

　　上月，「為食敢死隊」成員許律師帶路，殺去九龍城獅子石道一間絕不起眼西餐廳，歎其私房菜。

 

　　小弟多年出出入入此處，從未發現呢間Chaplin Restaurant，因門面用墨綠色，冇發光招牌，非常低調，就似歐洲小鎮餐館，默默地等知音人欣賞。

 


Chaplin 的外貌低調，完全「不香港」，充滿歐洲feel。

 

　　主持人名Elisa，早前任職五星大酒店管理層，故對餐館的設計、佈置、氣氛、擺設，全部有所堅持，絕對不似附近的街坊西餐廳。

 


女主人Elisa 曾是大酒店管理層，事事要求高水準。

 

　　這間私房菜架步，凡我帶人來，一入，個個都會——Wow的一聲，因有點意想不到。

 

　　歐洲品味傢俬，經典樂曲由天而降。未開餐時，大家可以手持紅白酒悠悠閒閒輕談淺酌，鬆弛又快樂。

 

　　此店的出品，有似標準五星級扒房，全部上枱的，皆仔細擺設，碟碟令你有打卡慾念，未食已眼睛先享受。

 

 

 


踏入其私房菜架步，別有天地。

 

　　「各位，這處不會有盡你想食的一切，但冇問題，只要你預先通知，我自會找到。」Elisa輕快地作出承諾。

 

　　這晚正是，「法律許」要求食愛爾蘭生蠔，得！立即空運兩打，入口時充滿新鮮海水味。

 


只要預早要求，最肥美的愛爾蘭生蠔也可以安排到。

 

　　其實，對住一味又一味上枱的心血作品，真是有點「唔捨得食」感覺。

 

　　一餐既罷，你問我最難忘邊個菜式，正是入口便要閉目欣賞的封門柳，肉汁豐盈，牛肉味濃得很，纖維軟綿綿，慢慢咀嚼，全部化開，半點渣滓都冇。

 


烤封門柳，極品級數。

 

　　由頭盤開始到甜品，加上整體氣氛，我會評九十分以上，乃近期大發現，故已帶三組人欣賞，陸續有來。

 

 

 


每味菜式，皆充滿視覺享受。

 

　　你一定問：「碌sir，貴唔貴？」

 

　　一句講晒：「Value For Money ！」Total Experience有點超值。

 

Chaplin Restaurant

地址：九龍城獅子石道22號

電話：9388 4423

 

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