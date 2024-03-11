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11/03/2024

HK Express優惠 | 里數換單程機票！中日韓台泰熱點有齊！3,000里數即飛台北！東京、大阪、首爾要幾多？2,000里數飛邊度？即睇兌換詳情

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Text: Kennis Wong

　　大家計劃好下次的旅程未？HK Express推出「全里數兌換機票大激賞」，最抵以2,000里數以內就能換到一張單程機票，航點包括多個港人「鄉下」，如日本東京、大阪等，還有台北、高雄、布吉等短線遊熱門地！即睇如何以里數換機票！

 

HK Express機票優惠 ︳ 最平2,000里數可換往馬尼拉單程機票！

 

　　很快就到復活節長假期旅遊旺季，大家買好機票準備出發未？還在「十五、十六」心思思的話，可以看看HK Express「全里數兌換機票大激賞」，即日起至3月17日可以里數換單程機票，最低只需2,000里數內就能換取到馬尼拉的單程機票，兌換機票後，可以於3月19日至12月13日出發！

 

　　港人最愛快閃必去之地—台北、高雄、曼谷、布吉等都只需3,000里數以內；而首爾、濟州、釜山需要4,000里數內，日本東京、大阪、福岡、名古屋等地則需要最多里數，5,000里數內才能換取！中日台韓泰等地方有齊，大家快點看看自己還剩下多少里數，再揀想去的地方，獎賞機位有限，手快有手慢無！

 

（圖片來源：HK Express）

 

HK Express全里數兌換機票大激賞

預訂日期：即日起至3月17日
旅遊日期：3月19日至12月13日
航線與所需里數（單程）
1. 香港<>馬尼拉（2,000里數內）
2. 香港<>台北、高雄、台中、曼谷（廊曼／蘇凡納布米）、布吉、清邁、寧波、北京（大興）、芽莊、峴港、河內（3,000里數內）
3. 香港<>首爾（仁川）、濟州、釜山（4,000里數內）
4. 香港<>東京（成田／羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、沖繩、鹿兒島、熊本
*所需的「亞洲萬里通」里數不包括燃油附加費、稅項及其他收費

 

兌換步驟：

 

步驟1：成為MyUO會員及國泰會員

  • 登記成為MyUO及國泰會員
  • 確保登記於兩個會員帳戶中的姓名及電郵地址相同，否則將無法綁定相關帳戶
  • 如果已是現有會員及確認會員資料相同，請跳過此步驟，直接由步驟2開始

 

步驟2：綁定你的國泰會員帳戶

  • 輸入電子郵箱或電話號碼及密碼登入MyUO帳戶。登入後選擇「我的社交媒體帳戶及國泰會員」，以綁定國泰會員帳戶
  • 確保所登記的國泰會員帳戶之姓名和電郵地址與MyUO的帳戶資料完全相同，否則將無法綁定相關帳戶
  • 成功綁定帳戶後，將可於「我的國泰會員帳戶」裡看到國泰會員帳號及「亞洲萬里通」里數資料

 

步驟3：用里數兌換香港快運機票

 

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