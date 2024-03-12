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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

12/03/2024

大陸口風轉硬，綠營如走鋼索

#台灣熱話 #兩岸關係 #李強 #王毅 #習近平 #金門 #賴清德
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　民進黨即將進入第三次執政，加上賴清德和蕭美琴這對被國台辦認證為「雙獨組合」的領導人，兩岸未來緊張可期。北京會不會加大對台政策強硬力道，讓剛結束的兩會成為台灣傳媒關注重點。

 

　　國務院總理李強在工作報告中提到兩岸關係時重申，堅定不移推進祖國統一大業，但講話缺少敏感的「和平」兩字，立刻引發島內傳媒緊張。再加上外長王毅在中外記者會中，就「台獨」作出強硬回應，直指台灣總統大選只是「中國的一個地方選舉」，揚言誰搞「台獨」會遭到歷史清算。

 

　　從大陸官方的講話中，可以感受到大陸對台政策似乎轉趨強硬，然而主管兩岸事務的陸委會主委邱太三卻選擇逃避，猛打太極，輕描淡寫的表示沒辦法馬上去下論斷，會蒐集更多資訊來分析云云，講了等於沒講。不過，個性耿直的國防部長邱國正就忍不住吐露真話，說他面對兩岸情勢，自己每天睡不好，擔憂擦槍走火。傳媒更披露，他每晚睡在位於山洞內的作戰指揮中心「衡山指揮所」，監看對岸軍事情況。

 

「金門快艇翻覆」事件導致兩名大陸民眾死亡，加劇兩岸緊張情勢。

 

　　其實2月14日大陸快艇進入金門水域，被台灣海巡船隻驅離時翻船造成兩名大陸民眾死亡的事件，至今仍未有讓大陸民眾平息怒火的解釋，讓兩岸對峙情勢變得更加詭譎多變。從一開始台灣海巡聲稱，在追逐過程中大陸快艇轉彎過急翻覆，到後來金門地檢署報告顯示快艇有被撞痕跡，間接說明快艇被撞沉，再加上海巡執法過程中未依規定錄影存證，令台方在事件中愈來愈無法站得住腳。

 

　　國台辦回應強調「廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說」，雖然台灣再度重申執法有據，但大陸海警隨即開始在金廈海域巡查，並登上金門觀光船安檢。情況和2022年時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，中方宣布海峽中線不復存在一樣。經過此一事件，金門的所謂限制水域從此消失。

 

　　至於民進黨官員，在新政府即將上任之際，已無心解決棘手問題或認真施政，關心的大多是自己能否留任保住官位。在這個情況下，5月20日賴清德就職前，緊張情勢仍然會持續。

 

外長王毅反「台獨」的強硬發言，讓島內傳媒擔心北京對台政策轉變。

 

　　我則認為這段期間，北京不會有過於激烈的動作，因為大陸方面對台政策向來以「促統」和「反獨」並用，會根據當時狀況選擇不同重點。以這個邏輯分析，王毅對「台獨」的強硬講話，顯示未來幾年對台工作重點是「反獨」。再觀察中共總書記習近平到人大團組講話時重申，不斷壯大「反獨促統」力量，共同推進祖國和平統一進程，顯示「和平」「促統」仍是對台政策的兩面，只不過現階段以「反獨」壓制島內和國際聲援「台獨」的聲浪。

 

　　當然習近平身為最高領導人，沒有必要作太強硬的發言，只需講出「反獨促統」的大方向，其他的由官員各司其職執行。至於下一任台灣政府，預料會繼續遊走在「台獨」的鋼索上，一個不小心，隨時恐怕都會擦槍走火，出現事端。未來四年兩岸關係，充滿變數。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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