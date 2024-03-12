  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

12/03/2024

買不買英偉達？

#財金大勢 #英偉達
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　炒美股，近期英偉達(NVDA)表現是焦點。英偉達上周五(8日)由曾升5%，至收市倒跌5.55%，單日轉向不尋常（圖一）。「木頭姐」伍德(Cathie Wood)向投資者示警，恐英偉達會成為科網爆煲年代思科(CSCO)的翻版，大摩卻說不會。Beware or Buy，信邊個好？

 

 

　　自去年初，AI、芯片股急速增長，而英偉達佔約8成高端AI芯片市場，令它超越特斯拉(TSLA，圖二)，成為美股買賣最活躍的股票。自今年初以來，隨著市場AI概念熱爆，英偉達股價飆升了逾八成，其爆炸性增長，單今年就使市值增加了1萬億元(美元．下同)（圖三）。

 

 

 

　　不過，就在英偉達市值超越沙特阿美，並迅速趨近蘋果(AAPL)市值（圖四），而追捧AI科技股也成為了市場共識之際，科技基金上周資金流出創新高的消息卻甚囂塵上。

 

 

　　事實上，上周五除英偉達外，有多隻半導體股均報跌，包括：邁威爾(MRVL，跌11.36%，圖五)、博通(AVGO，跌6.99%)、Arm(ARM，跌6.65%)、美國超微(AMD，跌1.89%)、台積電(TSM，跌1.9%)、超微電腦(SMCI，跌1.7%)等，而板塊指數ETF也跌逾4%。根據高盛的數據顯示，今次沽售具相當強度，基金出貨之說似非空穴來風。

 

 

恐成當年思科翻版

 

　　此外，「木頭姐」恐英偉達是當年思科2.0：2000年科網泡沫高峰時，思科曾累升達71倍！但泡沫爆破幾年間，思科暴跌，一直未能返家鄉。加上英偉達的主要客戶，例如雲端服務供應商已積極自主研發AI芯片，對英偉達日後的業績來說，也是個隱憂。

 

　　不過，大摩表示，如從今時的科技生態、英偉達的實力及估值來對比，英偉達都不會是當年的思科，並強調AI投資熱潮方興未艾，與當年互聯網泡沫爆破前的情況，難以相提並論。

 

　　不管投資者會否認同大摩的觀點，對英偉達上周五的跌勢，市場另有3個解讀：一、因超買，投資者先行獲利；二、GTC因素，以及三、拆細股。

 

　　見超買，先獲利。獨立研究公司CFRA Research認為，英偉達跌未必顯示它沒有繼續長升的潛力，但可能卻反映了它「超買」，持股者是時候獲利離場。英偉達兩名董事上周沽出了約值1.8億元的英偉達股票，可為佐證。

 

　　GTC因素。全球AI年度大會GTC(GPU Technology Conference)將於下周一至四(18至21日)舉行，是業界探討AI未來發展的年度盛事，其中英偉達創辦人黃仁勳的主題演講就更令市場期待。據瑞穗的說法是，雖然早前市場憧憬，英偉達可能會因今年GTC中所發表的內容而續升，但也有投資者可能會在GTC後獲利離場，導致英偉達上周股價回調。

 

讓投資者更易買股？

 

　　拆細股。由於英偉達近期分別破了800元及900元關口，有些人便認為，它可再次拆細。英偉達上次「一拆四」是在2021年5月，當時股價為600元。Mahoney資產管理公司的總裁兼CEO Mahoney預計，大概在未來一年，英偉達便會拆細，以吸引散戶買入。

 

　　筆者看來，拆細股是公司玩財技才會做的事，如果像黃仁勳所言，AI已觸發芯片市場的龐大需求，實不必拆細，但資金紛紛湧入以英偉達為重點的相關ETF卻是事實。

 

　　根據LSEG Lipper數據，個別英偉達ETF每日資金淨流入量曾創下高達1.97億元的紀錄。據《路透社》報道，該ETF管理的資產已從年初的2.1375億元增至14.1億元。

 

希望搭神級順風車

 

　　關於買不買英偉達，筆者上周三(6日)已替讀者「求神」，結果是：股神巴菲特至今仍「冚牌」不買，因他不買自己不了解的股票；「女股神」「木頭姐」則在英偉達上月公布去年第四季業績前，也逆市清倉了。

 

　　不過，筆者估計，「木頭姐」日後還是會買英偉達的。因AI發展是大趨勢，只要芯片市場仍在，英偉達業績便會好，就如騰訊(00700)之前股價一樣，期間或有上落，長遠終升（圖六）。

 

 

　　一般投資者難喝頭啖湯，只可望有順風車坐，「木頭姐」可能正待英偉達大跌，例如三成才撈貨。說不定，巴菲特日後也會「改變作風」買芯片股、AI股，君不見巴菲特之前也不買蘋果，之後不也就買了？有興趣於英偉達的投資者，到時跟這類神級人馬的手影行動，相信賺一兩餐晏並非難事。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #英偉達

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk