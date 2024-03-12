柯煒林雪橇犬大坑掙脫狗繩走失！熱心市民曾在天后巴士站見其蹤影！最終係點？

充滿愛心嘅演員柯煒林上年領養一隻雪橇犬Reef，不時都同粉絲分享同狗狗嘅溫馨時光，當Reef係仔仔一樣錫到佢燶，不過今日柯煒林同Reef散步時Reef於大坑走失，柯煒林仍四處尋找。

Reef係柯煒林在去年8月領養嘅雪橇犬，現時4歲，柯煒林指當時Reef掙脫狗繩，從火龍徑跑向天后。據知Reef走失時有配戴胸帶及着上黑色雨褸，後來有人目擊狗狗於維園外電車路，跑向巴士站，但佢到場時冇發現狗狗蹤影。柯煒林表示現時非常擔心，指狗狗好大機會走出馬路，非常危險。

更新：柯煒林喺約下午4:30於已在維園尋回狗狗Reef，柯煒林出POST多謝熱心市民幫忙四處找尋。

柯煒林首次參演的電影長片是《點五步》飾演「牛屎」一角，其後陸續參演不少港台電視及ViuTV的劇集，例如在ViuTV的《回憶備份》中一人分飾六角，展露精嶄演技。2020年，於ViuTV大熱的電視劇《二月廿九》飾演Jonathan，劇中多場哭戲打動觀眾情緒；又在Dear Jane的《銀河修理員》MV中出演男主角陳樂，開始廣為觀眾熟悉。同年，憑電影《濁水漂流》中「木仔」一角入圍台灣第58屆金馬獎最佳男配角.，他亦憑此電影獲得第40屆香港電影金像獎最佳新演員與最佳男配角的提名。