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12/03/2024

陳蒨葶《中年好聲音2》得78分被淘汰！網民斥黑面無品？陳蒨葶指冇睇評論：最緊要做好自己！忙追夢犧牲賺錢機會

#陳蒨葶 #中年好聲音2 #星夜星塵 #譚輝智 #劉威煌 #陳俞霏 #沈宗賢 #古淖文 #顏米羔 #安雅希 #黃劍文 #影視娛樂
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　　《中年好聲音2》早前播出八強爭奪戰，最終陳蒨葶（YT）獻唱《星夜星塵》只得到78分，累積分數是最低，所以最終被淘汰。而最後八強人馬分別為陳俞霏、古淖文、黃劍文、劉威煌、沈宗賢、安雅希、顏米羔和譚輝智，YT過往觀眾緣一般，今次在討論區有不少網友大感痛快，更直斥她睇分數時黑面。

 

 

 

　　重溫前晚的片段，YT獻唱完畢後，車婉婉搭住她的膊頭一齊轉身準備睇分數，YT見到只有78分時的確難掩失望，先驚訝再表現無奈的表情，但再轉身面對評判的評語時，她都有展示禮貌有笑容，相信黑面應該只是網友們的個人觀感。

 

 

 

 

　　陳蒨葶接受本網訪問，對於網上負評，她表示：「其實我真係冇乜睇到，我覺得最緊要做好自己，網友熱烈討論同講呢個節目，好多謝佢哋，代表節目成功，大家先留意到。（今屆女將好蝕底？）始終我認同男將個個都好好，先有咁強烈對比，但其實十四強入面都各有特色，林若盈、陳燕娜、王玥都唔同類型，公司睇到我哋嘅特色。講真去到呢步，名次真係唔重要，冇乜所謂，大家都會為自己嘅成績感到驕傲。」她表示未來希望繼續向歌手的路發展，「希望有自己嘅歌曲同ＭＶ，最想梗係唱劇集主題曲，一切都等公司安排。（咁正職點算？）嚟緊將時間重點放喺度，唱歌始終係最鍾意，演藝方面會努力多啲，至於經紀份工作就完全係為支持自己經濟去追夢，冇衝突嘅！」

 

　　提到近日政府「減辣」，樓市成交再次活躍，YT坦言未有機會受惠，因為一直忙於比賽和排練，幸好有同事幫手，希望兩邊都一樣暢旺！

 

轉載自: 晴報

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