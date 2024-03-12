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12/03/2024

自助餐2024｜3月、復活節必食Buffet推介！買二送一任食鮑汁花膠 / 懷舊港式大牌檔主題 / 7折任食凍龍蝦 / 勁食韓式醬油蝦、人參雞湯

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Text: Sammy Leung

　　3月約了朋友吃飯，但還未想好吃甚麼？不如考慮一下食自助餐吧！選擇多，可以照顧到各人的口味，不用太煩惱聚會要食甚麼！今次為大家推介一下3月的自助餐，當中有不同主題，好像是大牌檔主題、尊尚牛宴主題、韓風等等。趁復活節放假，快約朋友出去吃餐好！

 

3月自助餐推介│1. 港威酒店Three on Canton：懷舊港式大牌檔自助午餐+優質牛宴自助晚餐食酥炸和牛

 

　　第一間要介紹的是港威酒店Three on Canton，在3月至4月推出充滿香港風味的大牌檔自助午餐、及頂級牛肉自助晚餐。先看看「大牌檔自助午餐」，「大牌檔自助午餐」主打懷舊港式的「打冷」大大牌檔美食，有港式美食及鑊氣小炒。好像是以秘製滷汁熬製鮮嫩多汁的鹵水鵝片，一口咬下去超濃郁；脆口的潮式蠔餅。其他還有韭菜豬紅、惹味的豉椒炒蜆、港式奶茶、紅豆冰等等，愛吃大牌檔美食的話，一定要去試試！

 

 

 

　　Three on Canton在3月1日至4月30日都推出了尊尚牛宴自助晚餐，主打優質頂級牛肉。前菜會有嫩滑多汁的安格斯牛肉沙律，超開胃。而冷盤海鮮方面有生蠔和鱈場蟹，鮮味非常。其他特色菜有香脆的酥炸和牛、墨西哥芝士免治牛肉餡餅，另外即切牛肋扒、威靈頓牛扒每晚輪流供應。

 

 

港威酒店Three on Canton

日期：3月1日至4月30日

時間：大牌檔自助午餐中午 12 時至下午 2 時 30 分、頂級牛肉自助晚餐晚上 6 時 30 分至 10 時

大牌檔自助午餐價錢：星期一至五成人$398、小童$288；星期六、日及公眾假期成人$478、小童$298

頂級牛肉自助晚餐價錢：星期一至四成人$725、小童$498；星期五至日、公眾假期及前夕成人$748、小童538

地址：中國香港特別行政區九龍尖沙咀廣東道 13 號海港城港威酒店 3 樓

電話 : 2113 7828

詳情按此

 

下一頁：買二送一！食滿滿膠質鮑汁花膠配香煎帶子+煎鵝肝+新鮮生蠔

 

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