  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

12/03/2024

【FOCUS】AI推動核能復興，「能源」文章今年有看頭

#可再生能源 #AI #核能 #電
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　電影《奧本海默》周一（11日）橫掃奧斯卡7獎項，「核試驗」史詩級題材實至名歸，無獨有偶，方興未艾的人工智能產業亦正推動核能復興。此外，可再生能源裝機首次超越火電的中國，時隔兩年再在《政府工作報告》中提及單位GDP能耗目標，加上電網95%消納紅線有望放開的消息，「能源」文章今年大有看頭。

 

Sam Altman、軟銀下注核聚變

 

　　手機、冷氣、電動車⋯⋯現代人類一刻也離不開「電」，而在AI時代，對「電」的需求勢變本加厲。對此發出警告的包括OpenAI執行長Sam Altman及特斯拉執行長Elon Musk，前者指，若要AI發揮潛力，就需要能源「突破」，甚至可能依賴核聚變；後者則稱，晶片短缺的情況或已過去，但AI的迅猛發展將帶來電力和變壓器供應緊張。

 

AI推動核能復興，「能源」文章今年有看頭

Sam Altman擔任主席的核裂變新創公司Oklo，發電站佔地僅幾英畝。


　　此顯然並非危言聳聽，看看晶片代工巨擘台積電，去年耗電逾210億度，一台EUV光刻機平均一天就耗電3萬度；另有研究顯示，150萬台英偉達GPU滿載運行的年耗電至少為854億度，相當於整個荷蘭的用電量；工信部亦預計，到2025年，滿足國內算力的數據中心耗電量將達3500億度。


　　鑑於此，Sam Altman擔任主席的核裂變新創公司Oklo，正籌備以SPAC方式於今年登陸紐交所，並選址愛達荷州、俄亥俄州建造和運營微型反應爐。在此之前，他還向核聚變新創公司Helion Energy投資3.75億美元，該公司已確定2028年起向微軟供電。此外，位於加州的核聚變新創公司Blue Laser Fusion，剛剛獲軟銀和日本五大商社之一伊藤忠商事的投資。

 

中國核電、光伏、風電投資井噴

 

　　至於中國，全國政協委員、中國核電董事長盧鐵忠於兩會期間最新指，中國有望每年核准6至8台甚至10台核電機組，預計今年底前新投產3至4台，屆時將令全國在運核電機組將達到58台、60.8吉瓦左右。按此速度計算，到2030年，中國核電裝機規模將超越排名第一的美國（現約97吉瓦）。

 

AI推動核能復興，「能源」文章今年有看頭

摩根大通最新上調中國今年光伏安裝量21%，至255吉瓦。

 

　　更大的故事來自風電和光伏，截至去年，二者發電量已超過同期城鄉居民生活用電量，佔全社會用電量比重突破15%；今年《政府工作報告》明確，今年單位國內生產毛額能耗降低2.5%左右，為時隔兩年重提此目標，訊號意義重大。

 

　　以單台120萬千瓦核電機組投資200億元人幣計，將帶來每年多達2000億元的投資額；而電網公司有望放開95%消納紅線以接入更多新能源，亦將刺激光伏、風電投資。摩根大通最新上調中國今年光伏安裝量21%，至255吉瓦，坊間另預計今年新增風電裝機150吉瓦。

 

　　有無逆風？答案是意識到對中國清潔能源技術依賴的西方。以美國為例，去年氣候科技投資總額達創紀錄的2390億美元，新增42吉瓦的再生能源發電量；而歐洲清潔能源資本支出亦達3410億美元。綠色革命的你追我趕，注定遠未落幕。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#可再生能源 #AI #核能 #電

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk