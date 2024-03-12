OL髮型趨勢：Back to Basic！Bob頭變化多可改善臉型！髮色回歸自然可考慮這兩款！哪些髮飾可提高優雅氣質？

前陣子把長黑髮剪掉，重回我感覺最舒適造型多變的及肩長度。之前經常在想，如果我是每天趕出門的OL，那有時間閒情來打理頭髮？難怪OL的髮型多數是簡單易於打理的自然側分或中分長髮了！也許早上時間真的太緊湊，常見衣著妝容光鮮亮麗，一看頭髮……毀了全個造型實在太可惜了！

「自然簡單」不代表不用護理及造型，保持斯文優雅也不代表髮型要一成不變！本篇分享一下頭髮的最新趨勢及小法寶：

護理

過去數年我都小心翼翼地照顧我的受損頭髮，我改用了絲綢枕頭套來減少對頭皮頭髮的摩擦，用後感是它對於改善脫髮的情況並不顯著，但對頭髮乾燥、蓬鬆毛躁來說它肯定是救星！

Argan Oil 作髮尾油也非常有效，它的維他命D和E可以滋潤頭髮減少開叉毛躁增添亮澤效果，使用熱力造型前作抗熱保護可減少對頭髮的損害。

長度

趁著春季來更新一下配合春天的輕盈感吧！層次、及肩，以及中長髮仍然是比較時尚的髮型。

其中一款經典髮型在Tik Tok上的點擊率已近70億次：Bob（鮑伯頭）！它可以造出很多變化，所以適合大部分臉型及年齡！略為剪輕髮腳的Bob有縮短長臉型的效果，中長層次Bob可以修窄圓型，方臉型可採用Lob（即Long Bob），清新時尚又具個性，至今仍然受到一眾fashionista歡迎。

髮色

近年主流髮色已回歸自然色調或接近自然髮色的顏色如朱古力色、黑茶色，中對比度的挑染或漸變髮色都是辦公室形象可接受的範圍，做到有改變而不太引人注目的效果。染髮後保養是必然的事，常見嚴重布丁頭、禾稈草般的乾髮，即使穿得多好都會被頭髮破壞整體造型。

造型

無論是剪髮還是保養都趨向 Back to Basic，今年的髮型都流行「簡單」！健康亮澤的頭髮像天鵝絨和絲綢一樣已經是個令人羨慕的造型。長髮造型多變，利用精緻小髮飾是提升風格的最簡單方法，現正流行的低調髮飾是來自Balletcore芭蕾舞美學：蝴蝶結，它會用於低馬尾之上清新典雅！如果想要經典不敗款，必選金屬髮飾，簡單馬尾或盤起頭髮時加個小點綴，整潔優雅！

再忙也好，都要把頭髮好好整理，讓自己心情變好再繼續拼搏吧！