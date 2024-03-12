日本旅遊津貼開始申請！每人每晚補貼一半住宿費！只限4個縣/ 津貼上限幾多/ 申請方式公開！睇埋指定住宿名單

日本石川縣今年初發生 7.6 級能登半島地震，當地政府為了振興受影響地區的經濟，於 3 月 8 日對災區推出支援政策「北陸応援割」，向前往北陸地區的旅客提供旅遊津貼！

日本政府向前往北陸地區的新潟、富山、石川、福井 4 縣遊客提供旅遊津貼，每人每晚補貼一半住宿費用，上限為 2 萬日圓（約 1,062 港元）；若於 2 個縣住 2 晚或以上則高達 3.5 萬日圓（約1,858 港元）。要留意，是次旅遊津貼只開放給於北陸四縣過夜，並乘搭新幹線或高速巴士等前往的旅客。「北陸応援割」由 3 月 8 日開始接受申請，而使用日期為 3 月 16 日至 4 月 26 日，派完即止。

● 停留 1 晚︰旅費為４萬日圓以下每人每晚獲 5 折優惠；旅費為 4 萬日圓以上則有上限 2 萬日圓津貼

● 停留 2 晚或以上︰旅費為 6 萬日圓以下每人每晚獲 5 折優惠；旅費為 6 萬日圓以上則有上限 3 萬日圓津貼

● 停留 2 晚或以上的跨縣住宿︰旅費為 7 萬日圓以下每人每晚獲 5 折優惠；旅費為 7 萬日圓以上則有上限 3.5 萬日圓津貼

申請方式很簡單，大家只需直接在指定住宿預訂網站、旅行社、住宿設施預訂，即可享折扣優惠（需出示住宿或交通証明）。不過各縣的預約受理方式有所不同，惟一日遊旅客不符合申請資格。

指定住宿名單︰



https://campaign.niigata-kankou.or.jp/ngt/tukatoku/file/syukuhaku_list.pdf

北陸応援割

官網︰https://campaign.niigata-kankou.or.jp/ngt/tukatoku/