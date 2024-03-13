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13/03/2024

買摸貨的人並不是炒家

#本港樓市 #買樓 #樓市亮話 #樓價 #摸貨 #按揭 #銀行 #撤辣 #物業 #看透樓市
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　上星期二晚上，突然有消息傳出滙豐銀行停做摸貨按揭，及後差不多所有大銀行都唔做。有人立刻話令炒家大失預算，樓市始終無運行。
　
　　我認為今次銀行殺錯良民，買摸貨的人不會是炒家，而打算炒樓的人是準備full pay，唔會問銀行借錢。因為如果銀行批了按揭貸款，而所買的物業又可以摸走，銀行豈不是白做工夫，一定會對申請人有成見，以後都唔會接受申請，無形中炒家封了自己後路。所以，炒家寧願買少幾個單位，一定要full pay，銀行唔做摸貨對炒家影響不大。在買家完成交易之後，再賣畀真正用家，就唔算是摸貨，銀行唔會唔做啩。

 

滙豐等大銀行停做摸貨按揭（資料圖片）

　
　　我估計財爺撤銷SSD的意思並不是鼓勵炒樓，而是為能力不足或者做錯決定的人開一道逃生門。市場上不時出現一些撻訂個案，就算是大幅折讓的居屋，最近都有125個單位撻訂，相信大部分是因為身邊的人危言聳聽，被嚇到撻訂，或者是本身的能力不足，不能完成交易。如果無SSD，他們可以將單位售予有需要的人，最後不但沒有損失，甚至有不俗利潤，對於那些人來說，撤銷SSD是功德無量。如果銀行唔做買摸貨的人生意，不但令做錯買樓決定的人有所損失，同時亦令到不少人買不到心頭好，浪費了財爺一番好意。
　
　　有人話，如果銀行做摸貨按揭，令到樓價節節上升，銀行即使遵從金管局指引，最後借出的貸款比正常高很多。其實，這個問題很容易解決，以往亦是這樣做，無論樓價上升了幾多，按揭成數只能根據第一份買賣合約的樓價，換句話說，如果摸貨樓價上升了一倍，按揭成數就會下降一半，銀行更加有保障，我唔明白銀行點解唔做。

 

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