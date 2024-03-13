買摸貨的人並不是炒家

上星期二晚上，突然有消息傳出滙豐銀行停做摸貨按揭，及後差不多所有大銀行都唔做。有人立刻話令炒家大失預算，樓市始終無運行。



我認為今次銀行殺錯良民，買摸貨的人不會是炒家，而打算炒樓的人是準備full pay，唔會問銀行借錢。因為如果銀行批了按揭貸款，而所買的物業又可以摸走，銀行豈不是白做工夫，一定會對申請人有成見，以後都唔會接受申請，無形中炒家封了自己後路。所以，炒家寧願買少幾個單位，一定要full pay，銀行唔做摸貨對炒家影響不大。在買家完成交易之後，再賣畀真正用家，就唔算是摸貨，銀行唔會唔做啩。

滙豐等大銀行停做摸貨按揭（資料圖片）



我估計財爺撤銷SSD的意思並不是鼓勵炒樓，而是為能力不足或者做錯決定的人開一道逃生門。市場上不時出現一些撻訂個案，就算是大幅折讓的居屋，最近都有125個單位撻訂，相信大部分是因為身邊的人危言聳聽，被嚇到撻訂，或者是本身的能力不足，不能完成交易。如果無SSD，他們可以將單位售予有需要的人，最後不但沒有損失，甚至有不俗利潤，對於那些人來說，撤銷SSD是功德無量。如果銀行唔做買摸貨的人生意，不但令做錯買樓決定的人有所損失，同時亦令到不少人買不到心頭好，浪費了財爺一番好意。



有人話，如果銀行做摸貨按揭，令到樓價節節上升，銀行即使遵從金管局指引，最後借出的貸款比正常高很多。其實，這個問題很容易解決，以往亦是這樣做，無論樓價上升了幾多，按揭成數只能根據第一份買賣合約的樓價，換句話說，如果摸貨樓價上升了一倍，按揭成數就會下降一半，銀行更加有保障，我唔明白銀行點解唔做。