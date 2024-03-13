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13/03/2024

奧斯卡出爐影后Emma Stone頒獎典禮歧視亞裔楊紫瓊？楊紫瓊出Po解釋原來真相係咁

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Photo: Instagram

　　第96屆奧斯卡頒獎典禮落幕，但得獎嘅影帝影后羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）同愛瑪史東（Emma Stone）卻捲入歧視爭議。被指因為「亞裔」而受到歧視嘅上屆影后楊紫瓊就發文解釋當時台上發生咗咩事，其實背後故事相當溫馨。

 

　　日前奧斯卡頒獎典禮，去年影后得主楊紫瓊與珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、查理絲花朗（Charlize Theron）、莎莉菲（Sally Field）、謝茜嘉蘭芝（Jessica Lange）一同擔任最佳女主角嘅引言及頒獎人，愛瑪史東上台後，先係示意禮服的拉鍊爆開，之後好快咁從楊紫瓊手中接過獎座，但兩人握著獎座行到珍妮花羅倫絲面前，最後獎座交由珍妮佛勞倫斯頒畀愛瑪史東。

 

 

　　有網友認為愛瑪史東呢個行為係歧視亞裔，唔願意直接從楊紫瓊手中接過獎座，引起熱烈討論。事件發酵咗大半日之段，楊紫瓊發文「化解」，佢先係恭喜艾瑪史東得獎，留言：「Congratulations Emma!! I confused you , but I wanted to share that glorious moment of handing over Oscar to you together with your best friend Jennifer!! She reminded me of my Bae Jamie Lee Curtis ♥️✨ always there for each other!!（我讓妳感到困惑了，但我想要讓妳將這個榮耀時刻和妳的好友珍妮佛分享，她讓我想到我親愛的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），永遠在彼此身邊。）」最後成就咗如此溫暖嘅經典畫面，但就畀網民「上綱上線」，錯誤解讀。

 

 

　　另一邊廂，羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）憑《奧本海默》大熱當選「最佳男配角」，佢風騷地從上屆得主關繼威手上接過獎座，但就冇正眼望到對方，僅與添羅賓斯（Tim Robbins）同森洛威（Sam Rockwell）握手對拳，關繼威半舉起手想加入時，羅拔唐尼已轉身，被網民批評囂張無禮，更加同樣將佢嘅態度解讀為種族歧視。

 

　　亞裔演員於國際舞台日益「抬頭」，上屆奧斯卡楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后；而美國華裔男演員關繼威（Ke Huy Quan）就奪最佳男配角獎。關繼威來自越南華僑家庭，佢從影生涯並不順遂，曾感嘆亞裔演員在荷里活缺乏機會，被迫退出幕前，直到近年亞裔主演電影興起，讓令佢燃起希望。關繼威12歲時與家人於洛杉磯唐人街區域居住，曾版導演史提芬史匹堡 （Steven Spielberg）睇正演電影《奪寶奇兵》系列第二部曲《奪寶奇兵之魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）中嘅一個亞洲兒童。之後一直於荷里活尋找機會嘅佢都冇戲拍、被迫退出幕前，轉搵幕後工作，佢認為亞裔演員缺乏機會、只能飾演一啲刻板印象角色，關繼威說：「我記得有一年，整年都沒得到一次試鏡機會。」

 

轉載自: 晴報

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