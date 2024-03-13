72歲洪金寶坐輪椅現身上水！遇斷腿乞兒讓路即掏錢！網民擔心被騙：這種行乞的都是集團式

72歲的洪金寶近年為健康著想積極減肥，由於過往在武打電影中經常受傷勞損，曾開刀做手術換過膝頭，所以不時見到他撐拐杖出席活動，或者為節省氣力，他都會坐輪椅由太太或工人姐姐推到街市買餸。早前他再次被網友野生捕獲，網友在小紅書分享洪金寶大哥暖心的一面。

網友在小紅書分享「香港街頭偶遇洪金寶」的影片，片中並寫上「香港偶遇74歲洪金寶暖心場面，用輪椅代步洪老多少有點感觸」，片中所見，洪金寶坐在輪椅上，由於行人路窄，一名斷腿的乞兒唯有用手撐起身體移開行乞的位置，讓出通路令輪椅可以順利推過，洪金寶見狀特別在胸前的袋掏錢，該名乞兒合十致謝接過一張紙幣。不過網友就認為洪金寶只是用輪椅代步，沒需要感觸，「有甚麼感觸，明星老了，人老了腿腳不方便。」、「他膝蓋不好正常的，這麼大體重的，走路都傷膝蓋」等等。

當中，有網友認定該種乞兒疑似「乞兒集團」的討錢方式，不應該畀錢，亦不應該拍片助長，擔心洪金寶大哥的憐憫之心被騙，「這種最好不要拍，做好事有很多種，香港餓不死人，政府有援助政策，這種行乞的都是集團式的，而且是犯法的，不要鼓勵。」、「丐幫連輪椅阿伯錢都騙，好沒人性」、「我一般遇到跟我討錢的會告訴他救助站在哪裏，甚至可以幫他報警。」

現年72歲的洪金寶仍然活躍電影界，除了幕前演出外，還有為電影擔任武術指導或導演，而工作以外就主要弄孫為樂，大仔洪天明的兩個兒子都經常探望爺爺，每次洪金寶見到乖孫都將嚴肅一面拋開，展露慈祥的笑容。