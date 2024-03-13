婚後事｜前亞視主播指TVB劇中無故變羅天宇性伴：會唔會咁離譜？無綫發聲明：所有相片均合法取得

無線劇集《婚後事》播出以來雖然收視一般，但口碑不俗，11日一集中，向來有在交友App識女仔及約炮的羅天宇，將約炮訊息一次過send給幾個女生，其中一個炮友的頭像，竟是前亞視主播。及後，無線發聲明回應事件。

羅天宇在《婚後事》中飾演Mira（王敏奕飾）的好友天暉，昨晚一集中，羅天宇眼見王敏奕與羅仲謙拍拖，竟然心中不是味兒，才發現自己一直愛著王敏奕。而向來不受束縛、只愛約炮排解寂寞及生理需要的羅天宇，打了約炮訊息：「BB！你真係好靚！我好想今晚見到你！」隨即發送給七個約炮對象，看看哪個女生上釣。

而前亞視財經主播曾子晴昨晚在社交網po《婚後事》電視截圖，嬲爆表示要「鄭重聲明」：「本人從來無玩交友app，但TVB無端端拎左（咗）我ig張相，做#羅天宇 其中一個約炮對象，會唔會係咁離譜呢？！！#婚後事 #一次過約咁多女 #你好野（嘢）」原來曾子晴發現自己的照片，被套用到七個約炮女生中的其中一個。有粉絲留言戥她不值：「您話哂都係大家閨秀和正經人家，佢哋太過份」、「欠你一個飯盒」、「會留意埋聽晚會唔會再出現（因為條鹹濕仔日日都開呢個app）」、「欠你一個job錢」。曾子晴自言獲他人告之才得悉：「真嬲…我一直無追開，但今日就有人問我係咪有拍。」有網民提議她徵求法律意見，曾子晴回覆：「應該要為業界爭取下，咁樣用人相真係不能默許。」亦有人搞笑問若羅天宇真的約她，她可會應約？曾子晴搞笑回答：「考慮完一晚…假設性問題不回答。」

不過，隨後TVB發聲明，澄清劇中所有照片均是經合法取得：

關於公眾對於無線電視（TVB）在劇集《婚後事》中使用曾子晴女士照片一事的關注，本台已迅速啟動內部調查，以確保所有節目內容的使用均嚴格遵循法律規定並尊重個人權益。在 《婚後事》的製作過程中，已確認所有相片均合法取得，且相關費用已向合法的版權持有者或代理公司或稱經理人公司支付。

針對曾女士提出的指控，我們注意到她後來所述可能涉及第三方的情況。我們促請曾女士，在對無線電視作出公開指控前，應仔細釐清所有事實真相。

無線電視一向致力於遵守版權法律與尊重個人隱私，我們對於保護創作人權益持堅定立場。若本台節目確實存在未經授權使用他人作品的行為，我們將不避諱地採取必要措施，並對受影響者負起相應責任。

及後，曾子晴的社交網的指控帖文已經不見，改為po一張打格的照片，並只加了一個微笑emoji。曾子晴曾經主持亞視新聞節目《理財博客》，目前為司儀及財經主持。2022年，曾子晴在社交網為雪糕品牌賣廣告時，以雪糕引誘貓貓拍片，並留言「朱古力同雪糕對貓都是毒藥 但我的貓真的非常喜歡吃」，結果被大批網民怒斥，品牌隨即跟她終止合作。