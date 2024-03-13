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13/03/2024

轉工掙扎 | 一份工應該做幾耐？想辭職離不開2個原因！魚不過塘不肥是真？Jumpy不是問題，最重要睇一件事

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　　最近有讀者問我正常一份工應該做幾長？又有讀者問幾耐轉一份工才算jumpy？擔心轉工頻密會影響找一份工作的機會，但是同一份工做得太長會很蝕底？始終魚不過塘不肥，真的嗎？

 

　　正常一份工應該做幾長？問題不是做幾長的問題，是這個問題問得有問題。決定一份工是否能夠繼續做下去要考慮的應該是甚麼？離職的理由聽起上來五花八門，其實歸根究底離不開2個原因，一）就是人工少覺得不值，二）就是做得不開心覺得委屈。問我一份工應該做幾長，好明顯對目前的工作不滿意，又知道面試見工人事部未來僱主一定會問離職原因，希望計算出一個合理的工作年期，好讓日後見工能夠講得過去。

 

　　一份工做多久才算不jumpy？Jumpy的不是工作是自己的心！Jumpy的定義和轉幾多份工作無關，是和每一份工作之間的關係有關。轉來轉去都是同一個行業同一種工作，擺明是連自己都不知道自己想點！求其是但靠著之前有的所謂經驗繼續搵工，無限輪迴。如果每份工作都有新發展新嘗試，尤其是年青人，不清楚自己的能力興趣，多作嘗試無可厚非。只要不是盲頭烏蠅四圍撞，每份工作的離職原因能夠講得清楚，轉換工作的理由有條理，頭頭是道說出所然，Jumpy or not jumpy？根本不是問題來的！

 

　　但如果以前工作了一段日子的中年人，漫無目的地jump，要走的原因全部都是不如意不開心，在職期間有甚麼貢獻有甚麼值得分享的事情， sorry囉一律欠奉！你要是面試官的話，會如何評價看待這位求職者？這就是換角度思考的重要性。

 

　　做一份長工很蝕底？魚不過塘不會肥？如果自己本身不具備成為大魚的基因條件，過了大堂只會成為大魚的點心，其實是條死路！人貴自知，塘中冇魚蝦自大，倒不如乖乖地做隻蝦好過！一份長工做到尾都是同一崗位職位職級，擺到明是個冗員啦，究竟是僱主蝕底還是僱員蝕底？確實兩睇！頹廢一生，浪費生命，日日返工做一份了無生趣的工作，人工有價生命無價，條數點計？

 

　　打鐵還需自身硬，公司發展自己進步，水漲船高步步高升，只要有發揮空間平台，努力得到回報，做到退休又有甚麼問題？有人說一份工做得長每年加少少人工所以偏低，亦有人說因為做得長每年加人工令人工偏高，點解會咁？

 

　　晚上想想千條路，早上起身走原路，永遠走不到新路！ 

 

 

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