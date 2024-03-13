香港美食｜本地爆紅茶檔推介！陳奕迅常去炳記茶檔 / 馳名滑蛋叉燒飯、滑蛋菠蘿油 / 超濃郁咖喱牛腩飯！飲奶茶感受懷舊鐵皮大牌檔風情

食太多日式、韓式、西式餐廳，有時真的想食返一些港式。提到港式傳統美食，除了點心之外，可能大家都會想起茶餐廳、茶檔。好，今次就為大家介紹4間本地茶檔，當中有憑奶茶打響名號的老字號，又有必食咖喱飯，一齊來看看吧！

香港茶檔推介│1. 炳記茶檔：Eason 陳奕迅常去！曾被CNN 評為香港四大奶茶王之一

大家有沒有去過炳記茶檔呢？位於大坑的炳記茶檔是港式傳統鐵皮茶檔，別看鐵皮屋小小的一間，很多人食過都大讚，常常都人山人海；更有很多明星及歌手曾到訪，當中Eason 陳奕迅更是常客。到底炳記茶檔有甚麼的魔力呢？原來炳記茶檔的港式奶茶曾被CNN 評為香港四大奶茶王之一！炳記茶檔的港式奶茶入口香濃，一口喝下去會感受到茶味及奶茶比例剛剛好，愛奶茶的人必試，可以飲住奶茶感受懷舊鐵皮大牌檔風情！

圖片來源：IG@ bing_kee

除了奶茶外，炳記茶檔的奶醬多、雞翼、三文治、奶油多士都相當出色，但如果你是第一次去，就要試試招牌自家醃製的豬扒麵，啖啖肉的豬扒醃製得剛剛好，吃下去十分入味，配上煮得剛好的公仔麵，正！

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圖片來源：discoverhongkong.com

圖片來源：小紅書@炳記茶檔(官方帳號）

炳記茶檔

營業時間：上午7時至下午3時(星期一休息)

地址：大坑施弼街5號地舖

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