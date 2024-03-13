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13/03/2024

美國財赤和「縮脹」

#陶冬天下 #美國 #經濟 #通脹 #CPI #縮脹 #拜登 #財金大勢
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　聽說過「通脹」、「通縮」，但你有沒有聽說過「縮脹」？這是美國新興起的一個詞，英語稱Shrinkflation，這是由英語中Shrink和Inflation合成而成的，意指大公司不提高商品價格，但大肆縮小產品尺寸及重量，變相推高物價。CPI數據下來了，美國消費者對物價上漲的不滿卻持續著。

 

　　去年美國經濟的增長在西方工業大國中是最快的，通脹回落也是最快的，就業市場依然強勁，股市一片火爆。拜登在這個時候宣布尋求競選連任，當然信心滿滿。他在國會演講中稱，「我們的經濟令世界仰慕」。

 

　　然而，美國選民似乎並不仰慕。據FT-Michigan Ross民意調查，選民認可拜登管理經濟的比率維持在36%，和去年11月時一樣；不認可度就高達59%，比去年11月僅僅降了2個百分點。同一個調查顯示，美國選民中認為自己生活得不錯或可以維持生活的，達到48%，比四個月前升高了5個百分點。

 

　　好消息是，美國經濟展現出了很好的韌性，儘管GDP增速正在回落到正常的水平，可是在可預見的將來不會出現衰退，就業和工資增長仍然十分可觀。壞消息是，選民沒有把功勞記在白宮頭上，這對於正式宣布參加2024年總統大選的拜登相當不利。拜登的民意支持率，低過最可能的對手特朗普，而經濟成就正是白宮重點推銷的業績。

 

　　更壞的消息是，傳統上支持民主黨的有色人種選民，正在遠離民主黨，傾向於將選票投給共和黨；稍令白宮感到欣慰的是有錢人這次略微傾向於支持民主黨。但是這個民意調查餘溫未退，拜登就親自宣布對有錢人增稅、對大企業增稅。

 

　　儘管選民的收入增長是近40年來未見的，儘管就業增長是近40年來未見的，儘管CPI通脹的下跌是工業國中最快的，儘管美國家庭在地產和股市中大賺了一把，但選民並不買帳。選民看到的是，超市消費品不漲價但是分量小了，工資漲了但是購買力弱了，GDP增長快了但是債務增長更快。

 

美國超市消費品沒有漲價，不過分量卻小了，變相推高物價，形成「縮脹」。(AP)

 

　　拜登政府在以每100天1萬億美元的速度積累著國家債務，一年接近4萬億。要知道上一任民主黨總統奧巴馬上任時，美國總債務為14萬億美元，美國花了234年才積累下14萬億債務，拜登一個任期就可以超出。這些債務基本上是靠聯儲局量化寬鬆政策埋單的，而憑空產生的流動性，製造出通貨膨脹，製造出一場劫貧濟富的財富再分配。

 

　　FT-Michigan Ross民調顯示，80%選民仍然認為通貨膨脹是目前最大的經濟壓力，數值僅比四個月前低了兩個百分點。消費物價回落了，超市包裝裏的分量卻也少了，這種障眼法，選民明白。

 

　　美國有著三種通脹：供應鏈通脹、能源通脹和服務業通脹。前兩種消失了，將CPI數值從峰值的9.1%拉到去年底的3.1%。前兩種的通脹消退並非白宮、聯儲局之功，而服務業通脹才是貨幣政策、財政政策可以抑制的。聯儲局在加息上十分凶猛，但是拜登政府在削減財政赤字上卻寸土未進。如今並非戰爭年代，超過6%的赤字GDP比率在美國歷史上是史無前例的、不可持續的，但是白宮會照做，聯儲局也不得不跟進支持，減息和停止縮表勢在必行。

 

　　經濟並不是聯儲局需要減息的原因，財政赤字才是。如果有點金融事件，聯儲局的政策轉向就可以更堂而皇之出場了。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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