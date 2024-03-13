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13/03/2024

Emma Stone片單｜奧斯卡影后愛瑪史東必睇作品推介！非看不可《可憐的東西》 / 迪士尼大奸角成魔之路《黑白魔后》 / 勾心鬥角《爭寵》

#片單 #電影 #愛瑪史東 #Emma Stone #影視娛樂 #影后 #Netflix #Disney+ #黑白魔后 #樂來越愛你 #蜘蛛人：驚奇再起 #可憐的東西 #奧斯卡 #爭寵 #消閒玩樂
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Text: Sammy Leung

　　今個星期娛樂熱話，應該就是奧斯卡了吧，大家有沒有留意到呢？愛瑪史東 (Emma Stone)憑《可憐的東西》在奧斯卡再次封后，現時35歲的Emma Stone曾拍攝多套作品，今次為大家介紹一下這位剛出爐的影后到底有甚麼作品！

 

Emma Stone片單│1. 可憐的東西 - Poor Things：Emma Stone憑電影在奧斯卡再次封后

 

　　第一套當然要介紹《可憐的東西》，《可憐的東西》在奪得金球獎「音樂及喜劇類」最佳電影及最佳女主角，更在第96屆奧斯卡金像獎奪得最佳女主角、最佳美術設計、最佳服裝設計及最佳化妝與髮型設，十分厲害，所以大家一定要看一看。《可憐的東西》劇情講述Bella十分年輕就身亡，但她被古怪科學家救活。但重生的Bella雖然有著成熟女性外表，但心智還像一個小孩，所以對於世界充滿好奇，而且不受束縛、解放自我。《可憐的東西》現正在戲院上映，想看看這套電影有甚麼魅力，就要去看看了！

 

 

 

預告：

 

 

下一頁：大熱歌舞愛情浪漫喜劇片

 

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