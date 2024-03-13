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13/03/2024

移民英國｜英國財務預算案撥款2.4億鎊發展東倫敦！港人熱門居住地金絲雀碼頭建750套住宅！有望同富翁做鄰居？

#Pantry熱話 #英國 #租金 #東倫敦 #Rightmove #移民 #金絲雀碼頭 #住宅 #倫敦
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　英國2024年春季財務預算案剛出爐，財務大臣Jeremy Hunt表示將撥款2.4億鎊發展東倫敦，相關措施包括在金絲雀碼頭（Canary Wharf）及鄰近巴金河畔（Barking Riverside）建8,000套住宅，並有意把碼頭發展為一個生命科技中心（life sciences hub），希望解決房屋短缺問題，並吸引更多年輕人進駐。

 

　　根據《預算案》，政府將注資1.24億鎊，在巴金興建7200套住宅並發展生命科技中心，而港人熱門居住地金絲雀碼頭，則獲注資1.18億鎊，興建750套住宅，成為英國房屋重點發展項目，有意在東倫敦定居的移英港人，有望與富人做鄰居！

 

金絲雀碼頭有何吸引力？

 

（由作者提供）

 

　　金絲雀碼頭位於東倫敦二區（Zone 2）Isle of Dogs，被地產界喻為「人均年收超過10萬英鎊」、「金融白領集散地」，是倫敦最重要的商務區之一，不少跨國企業和銀行在這裏設立辦公樓，包括普華永道（PwC）、滙豐銀行（HSBC），令很多移英港人趨之若鶩，希望進駐倫敦最繁華的地段。

 

　　不過，自從滙豐去年決定將總部撤出金絲雀碼頭，不少人開始懷疑碼頭作為金融中心的地位，甚至該地段的辦公室租賃價格也面臨壓力。英國政府為解除危機，決定撥款在東倫敦興建更多住宅，並發展新的生命科技中心，希望為該地段帶來新的機遇。今年傳染病藥物研發公司hVIVO宣布在金絲雀碼頭開設一個新的臨床試驗設施，帶動了碼頭一帶的商業地產項目。

 

兩房公寓月租3,000鎊

 

（由作者提供）

 

　　至於住宅項目，由於金絲雀碼頭提供不少就業機會，從事金融行業或有意投身商界的高校子弟都喜歡在此地租樓或置業，當然價格比倫敦其他地區高出不少。英國房地產平台Rightmove顯示，一間兩房公寓的售價為300萬鎊至500萬鎊不等；月租平均2000鎊至3000鎊不等。未知政府注資的住宅項目落成後，會為該區樓價帶來怎樣的變動。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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