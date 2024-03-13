ROVER率先試譚仔三哥限定新品！酸菜湯煙燻鴨胸+鴨腎花米線、彩椒墨汁腸酸辣惹味啱晒春天！同場加映：黑芝麻奶蓋豆乳特飲

譚仔三哥又有新款米線推出！「酸菜湯好Duck Duck米線」的酸菜湯底以客家粗酸菜配搭爽脆香辣的酸豆角，再加入限定食材「煙燻鴨胸」，煙燻風味獨特，而爽脆的「鴨腎花」則掛滿湯汁，食材與湯底好夾。而同時推出的限定小食—「烤烤味彩椒墨汁腸」是由富口感的墨魚汁腸切片後與彩椒一同放入烤爐，烤烘至腸衣微焦香脆再加上秘製的醬燒汁，微微帶辣很香口！至於飲品，店方為乳糖不耐症人士提供多一個選擇—「黑芝麻奶蓋豆乳特飲」，以黑芝麻奶蓋配上豆乳，解辣之餘又不膩。

本身同為三哥迷成員Kim、亨仔、希晉及Jason今次可以搶閘試食都感到雀躍，他們以往吃過各種湯底，副隊長亨仔更是食開「特辣」！他們大讚今次新品：「今次譚仔三哥以客家粗酸菜配搭酸豆角和指天椒熬成酸辣湯底，以鴨胸和鴨腎花為主菜，再加上索盡湯汁的蜂巢豆腐及脆嫩鮮甜的大豆令口感更為豐富」，即睇新品賣相及價錢如何！

ROVER成員Kim、亨仔、希晉、Jason（左起）率先試食。

（圖片來源：譚仔三哥）

酸菜湯好Duck Duck米線 $49

（圖片來源：譚仔三哥）

米線食材：+$9 煙燻鴨胸 / 鴨腎花

（圖片來源：譚仔三哥）

烤烤味彩椒墨汁腸 $16

（圖片來源：譚仔三哥）

黑芝麻奶蓋豆乳特飲（單點$16；加配價$12）

（圖片來源：譚仔三哥）