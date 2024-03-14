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14/03/2024

消委會眼霜｜真人實測15款除皺眼霜表現！4款有效改善深刻眼紋皺紋！這款保濕度提升30%！OLAY含游離甲醛、5款含致敏成分！$179 NIVEA完勝$1,060雪花秀！即睇詳細評分

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　　眼周細紋揭露女士年齡的秘密，市面上有不少聲稱可撫平眼紋的眼霜，就成女士必備的護膚品。眼霜售價偏高，林林總總的品牌怎樣選擇？消委會實測15款除皺眼霜的功效，從開架品牌NIVEA、OLAY到專櫃產品SHISEDO、The history of Whoo、雪花秀等，都有納入測試當中。結果發現，全部樣本保濕效果佳，惟僅4款改善皺紋效果相對顯著，當中售價不足200元的開架品牌大勝千元專櫃品牌！

 

　　消委會在市面上搜羅了15款除皺眼霜，價錢介乎$179至$1,060，並邀請逾220位40至55歲的亞洲女性，進行30日的研究試驗，評估樣本除皺、保濕等功效。當中，以「NIVEA細胞激活抗皺緊緻護眼唇霜」性價比最高，售價$179，獲最高4.5分，遠勝測試中最貴、售價達$1,060的「雪花秀禦時緊顏參養眼霜」，該眼霜評分僅得3分。

 

（消委會圖片）

NIVEA細胞激活抗皺緊緻護眼唇霜

（網上圖片）

雪花秀禦時緊顏參養眼霜

（網上圖片）

 

消委會眼霜 | The history of Whoo除皺效果最強！3款除皺表現僅得2.5分或以下

 

　　測試結果發現，樣本間的「皮膚表面平均粗糙度（Ra）」平均下降2.6%至13.33%，反映試用者在眼肚皮膚位置使用樣本後，皮膚表面的粗糙度有不同程度的改善。其中「NIVEA」、「L'Oréal Paris 金致臻顏花蜜奢養眼霜」、「SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉眼霜」、「The history of Whoo 拱辰享活膚修護眼霜」和「OLAY 新生淡紋緊緻眼霜」的改善幅度較理想，Ra值平均下降逾10%。

 

　　至於改善深刻皺紋，14款樣本的「皮膚粗糙度中最高深度平均值（Rz）」均有下降，減幅達1.89%至14.56%，當中「L'Oréal Paris 」、「SHISEIDO」、「The history of Whoo」和「OLAY」的改善幅度較顯著，平均下降10.07%至最多的14.56%；而消委會指「雪花秀」的Rz值雖有輕微減幅，但扣去空白對照的因素後，除皺效果的參數未有下降，反映樣本對改善較深刻皺紋的作用或不大。

 

　　整體而言，除皺效果相對理想的樣本為「The history of Whoo」，其Ra及Rz值兩方面的減幅都較明顯，對改善眼肚皮膚位置的整體粗糙度和較深刻的皺紋，都有較顯著的效果，在除皺效能表現一項獲最高4分。另有3樣本除皺效果相對遜色，除皺表現僅得2.5分或以下，包括「CLARINS提拉撫紋修護眼霜」、「L’Occitane蠟菊極致修護雙效眼霜」和「雪花秀」。

 

The history of Whoo 拱辰享活膚修護眼霜

（網上圖片）

 

下一頁：即睇消委會眼霜保濕度邊款最高！

 

 

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