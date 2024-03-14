米芝蓮2024星級餐廳完整名單公開！三星無驚喜？邊間新派意日菜首度躋身二星？盤點5間新上榜一星餐廳！呢間主理人曾獲最多米芝蓮星星

繼上星期的必比登推介名單之後，米芝蓮今日（14 日）再公布《香港澳門米芝蓮指南2024》完整名單。大家最關注的米芝蓮三星餐廳今年陣容不變，共有 7 間上榜；二星食肆則有新面孔，就是去年首奪米芝蓮一星的 Noi 今年再下一城，成功躋身二星之列！另外今年有多達 60 間餐廳獲一星殊榮，其中 3 間是新上榜，還有 2 間餐廳就由入選餐廳晉升至米芝蓮一星。即睇詳情介紹。

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香港今年繼續有 7 間獲選為米芝蓮三星餐廳，包括 8½ Ottoe Mezzo–Bombana、Caprice、富臨飯店、L'Atelier de Joël Robuchon、志魂、旅及唐閣，名單與去年相同沒太大驚喜。而二星餐廳則就有主打新派意日菜的 Noi 新上榜，大廚 Paulo Airaudo 與主廚 Luigi Troiano 擅長用大量日本海鮮炮製意式美食，而且不時不食，每隔兩三個月便更換食材。米芝蓮點名讚炭烤藍龍蝦及以北海道赤海膽配豌豆煮成的蒸蛋，形容味道出眾。

Noi（圖片來源︰MICHELIN Guide）

Noi（圖片來源︰MICHELIN Guide）

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