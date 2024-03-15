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15/03/2024

零售債券應有更多選擇

#基金債券攻略 #零售債券 #銀色債券 #理財智慧
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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　財爺陳茂波在新一份《財政預算案》中提到，未來五年的發債規模，每年大約介乎950億至1350億元，不僅用作投資未來，包括北部都會區建設及其他基建項目，還可藉此推動債券市場發展。
　
　　以2024-25財政年度計，發債規模將會是1200億元，當中700億元為零售債券，包括500億元銀色債券和200億元綠色及基建債券。
　
　　不過，我查看去年最新一批銀債的發行資料發現，如果按照《預算案》提出的建議，今年零售債券的發行規模其實沒有增加，還有機會是減少了。
　　
　　此話何解？事緣2023年發行的一批銀債，是歷來反應最好的一批，主要原因當然是當時的保證息率高達5厘，在息口見頂回落的預期下，吸引了32.3萬人認購，有效認購額高達717億元，最終發行額由500億元提高至550億元。上述三項數據都是歷來新高。

 

去年發行的銀債保證息率高達5厘，反應是歷來最好。（資料圖片）

　
　　幾乎可以肯定，政府今年一定會再推銀債，但由於預期息率不會再有5厘，市場反應或許不及去年，所以發行規模暫定為500億元。如果是這樣的話，零售債券的發行量今年可能沒有增加，甚至比去年的實際數字減少了，那麼，何來促進債券市場的發展呢？
　
　　當然，發行額未必是衡量債券市場發展的唯一指標，其實，發行的年期可能更重要呢！長線來說，成熟的債券市場應該擁有不同發行機構的債券，也有不同年期的債券。
　
　　但現時政府發行的零售債券，清一色是三年期的，而且，對大部分投資者來說，最多的一次也只能認購到23萬元（23手），那次也就是去年那批銀債。這個額度對於一眾中產人士來說，實在是太少了。
　
　　　我知道，iBond（通脹掛勾債券）是在港交所掛牌的，即是說，如果大家想買，仍然可以等上市後在市場買入。但一方面，iBond的保證息率一般稍遜，而且上市後的價格會很快貼近市場息率，所以，上市後才買入，回報肯定不及原始發行的債券。
　
　　另方面，息率較吸引的銀債卻沒有二手市場，令到有能力的投資者無從增持。因此，我一直呼籲，政府如果想發展債券市場，就應該進一步增加發行量，而且，最好全部債券都可以在港交所買賣。除此之外，當然是發行不同年期的債券，我認為，三年期可能太短了，最好應該有五年期和十年期的債券供選擇，這樣的債券市場才算基本上成型呢！
　
　　我知道，在機構投資者的層面，本地發行的債券是較多元化，即較多選擇，但政府想推動整體債券市場的發展，零售投資者是絕對不能忽略的。因此，我希望港府盡快讓債券的零售市場跟批發市場看齊。

 

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