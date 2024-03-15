恒指昨(14日)失守17000關，收報16961，大市後向，又要觀望。近日散戶心情相信也像大市萬七關得而復失一樣，七上八落，患得患失。不禁令人想起「價值投資」的「祖師爺」、巴菲特的師父格雷厄姆(Benjamin Graham 1894至1976年)對美股市的觀察。

格雷厄姆說：「若說我注意到華爾街60年來發生了甚麼事，那就是人們從沒有成功地預測股市將發生甚麼事。」他覺得：「普通人能夠以預測市場來賺錢的想法，十分荒謬可笑。」這與幾十年後的今天，巴菲特直指「現在股市像賭場」般，市場投機氣氛熾熱，不確定性高，可謂一脈相承。

不過，如果投資者明白到，股價上升幅度乃建基於企業實際業務表現，而在預測市場時，以「大膽假設，小心求證」方法，還是有機會可準確預測市場的。

「在大部分時間，股票的價格相當不理性，也有相當大的波動，主要是因為在多數人的腦海中，投機和賭博的觀念根深柢固，而他們就臣服在股市所帶來的希望、恐懼和貪婪之中。」格雷厄姆對股市的波動有這樣的理解，可見這對巴菲特影響甚深，才會令巴老分別根據市場恐懼和貪婪的心理來投資。

關於市場的投機氣氛，幾十年前，這位「祖師爺」便已苦口婆心地忠告投機者：「投機不是不行，但致命的威脅是投機者自以為是投資。投機時要像理智尚存的賭徒，只帶100美元去賭場，而要把棺材本鎖在家中保險箱裏。」即是要用你預期可輸掉的錢去到賭，否則投機短炒變長揸，隨時都會輸死人。

「祖師爺」智慧5則

作為殿堂人物巴菲特和芒格「價值投資」的「祖師爺」，格雷厄姆也有不少投資智慧，筆者挑了5則，嘗試淺說一下，與讀者分享：

通過培養你的紀律和勇氣，你便不會讓市場波動支配你的經濟命運。在這裏，「紀律」是指投資者必須嚴守止蝕。當股價跌了不敢止蝕，或股價升得像子彈飛，卻不敢揸貨下去，這兩個「不敢」都是沒有勇氣。值得一提的是，止蝕位固然必須嚴守，但止賺位則可以逐日推上。

無論有多小心，投資者都無法消除「犯錯」這個風險，只有堅持「安全邊際」。無論投資看起來多麼令人興奮，永遠不要支付過高的價格，你才可將出錯的機率降到最低。在這裏的「過高價」可以歷史性的PE去量度，PE不能過高。投資者須看企業實際經營的業務範圍及表現，像打麻將，雀友的手不要伸出四方城以外，但如有新業務加入，導致PE過高就可另再考慮。

對股價要「斤斤計較」，投資者要像在超市購物，而不要像買化粧品。真正重大的損失，總是在投資者忘了問「多少錢」之後。高增長不等於高盈利，上升的股票風險增加而不是減少，下跌的股票風險減少而不是增加。要計較股價的那把「秤」，同樣是PE。

永遠不要因為股升而買入，也不要因股跌而沽出。因股價永遠有變動，甚至大幅波動，投資者只要預設賺蝕的比例，例如預設了賺5元，只可蝕1元，便不要妄想、過貪可以反過來蝕5賺1。

在牛市是很難看到上市公司手持現金超過股價，但在熊市時，這種機會比想像的要多，投資者必須抓住機會。「祖師爺」這裏所指的是真正的現金--cash flow。

選股原則要變通

不過，格雷厄姆雖是殿堂級「祖師爺」，但他有些選股原則，今時投資者便不應一本通書睇到老，例如要企業：

一、規模較大。如果散戶像「祖師爺」一類投資者般資金充裕，否則普通投資者根本做不到。今時買股，如買大公司，還不如看他們的「人才庫」是否規模較大，是否人才濟濟，甚至要問「是否真有人才？」。

二、發放紅利至少20年。格老畢竟是生活在上一個世紀的人，那些年百年老店有的是，今時新公司能成立了5年已非常難得，上20年已是天方夜譚，還要年年派紅利？相信3年會是較合理期望，成立5年，首2年蝕，後3年賺已不錯了。

三、近10年未有虧損。同樣道理，3年也是個合理年期。

四、股價低於1.5倍淨資產。今時企業傾向輕資產，這點值得商榷。

五、財務穩健。以今天標準，財務穩健是指借貸不多於資產值的65%，但科技股卻很難估算。那麼投資者可怎辦？在組合裏，不要全都是科技股便是。

格雷厄姆雖是位老外，但他形容股票就像中國人所說「三十年河東，三十年河西」般，會「風水輪流轉」。格老說：現在已經衰朽者，將來可能重放異彩；如今倍受青睞者，未來可能日漸衰敗。這更令筆者想起那句「英雄被困筲箕灣，終須有日出中環」來：今時港股普遍受困於大市氣氛，正是揀股不揀市，未知投資者有否慧眼，識得箇中「英雄」？

巴菲特多次推薦基於格雷厄姆理念的書籍：《聰明的投資者》

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



