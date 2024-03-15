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15/03/2024

伍富橋買外賣被老婆笑造型似綁匪！用三餸飯換太太親手煮富貴晚餐：佢煮呢個畀我

#演員 #魚 #歌手 #娛樂 #伍富橋 #晴報文章 #演唱會 #Cosplay #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　伍富橋（Alvin）前年跟富家千金梁兆楹（Shirley）結婚，男方一直被取笑為千億駙馬，網民的評語毫不留情，一時指他「入贅」，甚至食軟飯。不過，無損夫妻二人感情，不時網上曬恩愛。伍富橋在IG再曬甜蜜，他在限時動態貼出自己的富貴飲食，一於懶難理會再被批評。

 

 

　　29歲伍富橋自與太太Shirley結婚後，二人生活富泰經常周遊列國旅行，而且放閃的衣著都特別名貴。不過因為雙方身家懸殊，經常成為網民的談論對象，通常的批評都較尖酸刻薄；又會對Shirley評頭品足，說話不留情，Shirley不止一次看不過眼反擊，甚至有一次長文中，激動得爆粗。

 

 

　　拍拖半年便閃婚，伍富橋曾接受本網訪問時透露心情，表示不會介意別人的說話：「我同佢拍拖無耐，就認定佢係結婚對象，有晚傾開，大家就同意結婚。最重要係我同太太活得開心，我都擔心太太屋企人，佢哋係圈外人，無需要面對呢啲壓力，某程度上對佢哋唔住，好彩佢哋好明白同體諒。」

 

 

　　婚後二人時常高調放閃，完全公開他們打情罵俏的生活日常。伍富橋在IG限時動態大爆太太的喜好，枕頭附近擺放著公仔，從伍富橋的角度看去，還像一個公仔在盯著他。之後他在一張自拍照上寫道，「佢話我鬍鬚核突著到咁戴頂帽，拎住個外賣返嚟，好似綁匪，邊有綁匪咁型，拍戲咩？」Shirley都有轉發還問大家覺得如何。

 

 

　　伍富橋另一張食物相，就大曬自己的幸福，魚肉、菜之上，還有厚厚的花膠，他自己忍不住踢爆，「我買三餸飯畀佢，佢煮呢個畀我，好抵。」典型的愛妻號，當然得老婆愛錫啦！

 

轉載自: 晴報

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