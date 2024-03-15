《亞洲超星團》節目組無視徬徨日籍選手？粉絲還原練習生被偷錢事件！工作人員無安排交通全靠粉絲？

TVB與優酷合辦的綜藝選秀節目《亞洲超星團》「成團之夜」在上星期六晚圓滿落幕，奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁9個人組成男團「LOONG9」。「成團之夜」當晚除了最後入圍18位練習生有份演出外，一些被淘汰的練習生亦回歸舞台表演。不過當日，日籍的練習生光祐（Kosuke）在入住當地酒店時就疑發生失竊事件，在IG 控訴：「打掃酒店房間時被服務員偷走了1000HKD，我很生氣！決不饒恕！」

早前《亞洲超星團》節目組發表聲明解釋有關事件，指選手「拒絕溝通情況解決問題」，更指：「該選手曾試圖用其他人名義在酒店簽單遭拒絕」。而聲明一出後，光祐亦「上水」在IG道歉，並指：「我已與節目組取得聯繫，協商後續的處理辦法。」不過日前有粉絲在網上，稱以第一目擊者視角，還原「光祐被偷錢事件」。

該粉絲指當日她在凌晨5點多在酒店大堂等朋友，當時她看到光祐在前台跟酒店工作人員溝通，「當時疑惑怎麼選手這麼晚出現在這裏，然後想著應該是涉及隱私的事情，並且我也不是他的粉絲，所以沒有上前打擾。」但過了半個小時後，該粉絲看到光祐仍在和酒店的工作人員溝通，指光祐的樣子看上去很急切，兩方好像出現了溝通問題。

於是該粉絲上前跟光祐說可以幫助他跟酒店工作人員翻譯：「這時候他把手機翻譯成中文：酒店的保潔人員偷了我的錢」。該粉絲聽到後非常震撼，光祐續指：「飛機馬上要起飛了，但我必須要拿到我的錢再走，因為這錢對我很重要。」

光祐表示在前一天晚上離開酒店前，把錢放在一個袋子裏，而那個袋子放在廁所裏面，他離開酒店時有人進入他的房間，他猜測是酒店的清潔人員，之後他回酒店時就發現錢消失不見了。而酒店方面則向光祐說，調查需要時間及經過多重的步驟，要安保組翻查監控確認是否有人曾進入他的房間。酒店又指光祐如果真的很著急可以先報警處理或先行離開，而事情有進展會通知節目組人員把錢還給他。不過光祐卻著急表示一定要拿到錢再走，該名粉絲叫光祐聯繫節目組的工作人員，但光祐指自己聯繫不上，又指就算聯繫上也幫不了他。該粉絲指看到他發了很多條訊息找節目組，但對方也沒有回覆。

而在一段時間後，該粉絲指她們見到有一個掛著《亞洲超星團》節目組工作牌的人路過，於是她便向該名工作人員說明了情況，但最後還是沒有人來幫忙。因為光祐原定的航班馬上就要停止辦理登機手續，所以光祐返回房間收拾行李，和龍之介一起下樓前往機場。但竟然沒有工作人員幫他們預先call車，最後靠粉絲幫手他們才能成功到達機場。該粉絲又爆越南選手亦是靠粉絲幫手付錢才能到機場。

不過在8點左右，光祐突然又折返，來到酒店大堂找剛才幫他處理事件的酒店員工，但對方已經下班。而該粉絲亦幫手再問值班經理，對方表示事件仍在調查，亦未能聯絡到《亞洲超星團》節目組人員。該粉絲表示光祐最後趕不上原定的航班，應該改了機票。她又指在這段時間完全沒有任何一個《亞洲超星團》節目組的工作人員幫忙，「在這件事上他們肯定是失職的…本來想幫kosuke保密過程，但《亞超》發的公告令人太寒心了…」