【FOCUS】「春鬥」鋪平加息之路，is Japan back？

隨著豐田、松下、新日鐵等巨企相繼為大幅加薪亮起綠燈，日本最大工會Rengo將於周五（15日）晚公布的首輪加薪匯總，極有望超越去年3.6%的平均加幅，為日本央行最快下周宣布結束負利率鋪平道路。而日股上周創下33年新高、半導體廠投資快馬加鞭、東京房價持續飆升、大阪世博會倒數不到400天……Is Japan back？

今揭盅首輪匯總，通脹復升

全球最後一個負利率國家，能否在下周功成身退，市場屏息以待擁有700萬會員的Rengo，今次稍後將公布的俗稱「春鬥」的薪資談判首輪匯總結果。Rengo今年提出的加薪目標為5.85%，為31年來首次突破5%水平。自大流行以來，日本工人的加薪幅度遠落後於英美，而薪酬趨勢一直是日本央行判斷通脹前景的重要指標。

先行指標東京地區核心CPI，繼1月降至1.8%後2月再升至2.5%，高於央行2%目標。

就在周三，豐田、松下、新日鐵、日產、三菱重工等龍頭企業，紛紛確定「完全滿足」工會的加薪要求，其中豐田同意每月加薪高達28440日圓（約1500港元），創25年來最高，令市場預期今晚揭盅的數字或高達5.2%（包括小企業的最終平均值將於7月公布）。

此勢將提振日本央行對薪資與物價上漲良性循環的信心，事實上，日本去年核心通脹（不包括新鮮食品）上漲3.1%，錄41年最高；1月雖放緩至2%，但高於市場預期，且先行指標東京地區核心CPI，繼1月降至1.8%後2月再升至2.5%，高於央行2%目標。

「失落的三十年」或入轉角

不論是最快下周，或是下月結束負利率及收益率曲線控制，日本央行的非常規貨幣政策里程碑式轉變已近在咫尺，而此距離日裔著名經濟學家青木昌彥(Aoki Masahiko)以1993年為界設定的起點，「我的判斷是，過渡到新的制度體系需要一代人，也就是30年」，正好過去了30年。

距離明年4月在大阪開幕的世博會，還有394天。

從五大商社帶頭推進公司治理改革，到日本政府重拾全球晶片製造中心的野心；從日股市值年初重回全球第二，到首都圈樓價強勁上漲，再加上將於明年4月在大阪開幕的世博會，都顯示這個全球第四大經濟體（第三大剛讓位予德國）正在甦醒。尤其是台積電位於熊本的一廠短短不到兩年時間就如期竣工，計劃10月量產，熊本二廠亦有望2027年底前量產。

眼下的挑戰是，隨著退出負利率及收益率曲線管理勢在必行，原本依賴零成本資金進行投資的日本企業能否維持增長或應付償債。不過，鑑於日本央行即使加息，步伐也將相當緩慢，日圓潛在的升值對企業業績衝擊有限，再加上海外資金班師回朝，難怪一眾大行高呼日股今年最牛上看45000點。