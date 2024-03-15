23條立法速度必刷香港紀錄

上星期本專欄引述一啲政界中人估計，23條立法最快會喺3月27日上番立法會二讀同三讀通過，點知原來呢個估計都低估咗「香港速度」。根據政界消息，經過44小時會議之後，23條法案委員會主席廖長江今日會喺立法會內務委員會讀出委員會報告，而稍後立法會主席梁君彥應該會運用主席權力，等條例草案喺下星期三（20日）舉行嘅立法會會議恢復二讀同三讀，比政界中人嘅預估，仲要快多成個星期。

Tina再一次向不同議員求證，亦都證實呢個消息。據聞各大政黨已經開口要求黨內議員要上報下周各日嘅行程，相信係要務求89名議員「齊齊整整」坐晒喺會議廳度舉手通過，避免當年政改方案「發叔事件」再次發生，估計星期三至星期五所有不必要嘅日程同宴會都會「被取消」，或者係「被失約」。而89名議員應該會喺嗰幾日離不開金鐘立法會大樓方圓一公里，以免有任何事故發生。

23條草案預料會喺下星期三嘅立會會議三讀，全體議員嚴陣以待。（資料圖片）

另外亦有議員透露，好多議員已經為下星期恢復二讀辯論準備咗發言稿。Tina當然唔會問佢發言講啲乜，不過就好奇，呢一屆立法會，雖然全部都係愛國愛港，但過往不少政府議案嘅辯論，唔少人都批評政府呢樣嗰樣，畀唔少建議，咁23條立法恢復辯論，會有幾「辯」呢？有議員就話，辯論又無話一定要有反方，如果大家都係好大力咁支持的話，全部做正方亦無不可，最重要就係言之有物，唔係口號式喊支持就算。

咁係咪所有議員都會起身發言，以示對23條立法嘅支持呢？據聞依家仲未有定案，但係暫時嚟睇，並唔係全部議員都被通知要盡早安排發言稿，所以政圈中人估計，大約都係得一半人有咁嘅「榮耀」能夠發言支持。如果係咁的話，23條立法應該最快可以喺星期四完成三讀，即係由行政會議拍板，去到三讀通過法例，只係用咗14日，絕對刷新立法會嘅立法紀錄！