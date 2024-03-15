數碼轉型思考法「點、線、面」！從產品、生產流程、商業模式入手成功轉型

2020年將會成為史冊上重要的一章。新冠肺炎疫情令很多企業倒閉，留下來的要想怎樣走下去？怎樣去作數碼轉型？企業家每天要應付的事情便足已令人頭昏腦脹，對於該怎麼轉型就好像老鼠拉龜一樣，不知從何入手。我嘗試推介由點、線和面三個角度所建立的系統性思考，幫助大家找出答案。

點——產品

企業家如何在現有的產品加進數碼元素，我舉一個例子:一個能連上大數據庫和聯繫朋友的電子體重秤。它只需要在普通的體重秤上加入一些新功能，例如加入相同年齡層的用家體重數據，讓用家知道自己與同齡人比較屬於偏重還是偏輕，數據也可以傳給家人甚至醫生以作專業監測，應用物聯網和5G的優勢。

十多年前，手機市場仍是Nokia的天下，他們想做的是「全世界最好用的手機」，但蘋果想做的是「全世界最好用的智能手機」。只差兩個字而已，產品走錯了方向便萬劫不復，王位拱手讓人。

線——生產流程

百年前亨利.福特用流水式生產線和科學式管理改變生產模式，帶領世界潮流。今天Tesla把Model3的生產濃縮於四十道工序，九十分鐘便可以完成製作一輛電動車，強勢的生產效率令他們更有競爭力。

阿里巴巴旗下的盒馬鮮生和Pick&Go也只是在流程上作了少許改動，便解決了客人的痛點。顧客可以通過手機看到最近的盒馬鮮生超市位置，並可在手機上揀選海鮮、作出記認，三十分鐘之內就收到貨品。至於Pick&Go快餐也只是統一改用了手機點餐，並把食物置放於locker，客人會透過手機刷二維碼自助領取，既方便又增加效率。改動看似很小，但只有非常熟悉流程的人才能精確針對須改動的要點微調，繼而思考怎樣加入數碼和大數據元素，每一步都經過審慎盤算，優化產品和服務。

面——商業模式

平台搭建充分運用到互聯網的思維。在過去舊經濟時代，企業家用的都是競爭的策略去思考問題，每天都在盤算如何打敗對手，而新經濟的思維則是如何鼓動人才互相合作，搭建理想的平台。

鏈家是內地最大的房地產中介公司(相當於香港的中原和美聯)，市場佔有率在很多大城市都在50%以上。創辦人左暉先生不局限於原有的經營模式，幾年前搭建了貝殼找房，歡迎中介公司和房地產服務提供者加入，把所有鏈家賴以成功的運作和培訓人才的方法公諸於世，協助同行做大做強，生意短短幾年已超越他自己起家的企業鏈家。

樊登讀書是一個搭建讀書會的平台，會員只要付360元人民幣便可以獲得每周推薦書本的視頻、音頻、文字和討論區的權限及服務，簡單的商業模式卻創造每年幾億元的收入。樊登先生一個人在北京可以激勵上海的團隊工作，靠的也是新經濟思維，當中的成功要領便是激勵員工賣力工作。

上述介紹的成功案例看似簡單，但在落地執行上非常考企業家的功夫。我相信企業家只要調整好新的思維，定能複製出以往成功的種子。