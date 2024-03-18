FX MONDAY｜聚焦議息會議後點陣圖 美元或再測試105關？｜日央行或結束負利率 為何日圓升不起？

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

本周有五間央行議息，分別是周二(19日)的澳洲央行和日本央行，以及周四(21日)的美國聯儲局、英倫銀行和瑞士央行。市場焦點肯定在日央行及聯儲局身上，上星期公布的美國經濟數據再度為減息預期潑冷水。聯儲局在6月份減息機會大降，若再度推遲時間點對市場影響有多大？強勁經濟數據同時對美元形成有力支撐，美元指數突破103後，下一目標或再試105阻力？稱為「春鬥」的日本勞資集體薪酬談判初步結果出爐，日本最大工會勞動組合總連合會日前宣布，今年獲得的整體加薪幅度達5.28%，創33年來最大升幅，幅度亦遠優於去年的3.8%。日本央行本周二(19日)結束負利率政策無懸念？不過即使取消負利率措施，亦僅代表加息10點子左右，對日圓影響好有限？金市月初曾連漲9個交易日，乃有紀錄以來最長升市行情之一。不過，上周表現回復相對安靜。在環球市場無大市發生的情況，為何金價走勢如此強勢？會否反映市場過分超前部署？

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