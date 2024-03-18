伍家朗巴黎洗衣店洗戰衣被反鎖！神秘大叔突然出現幫拖！伍家朗：中咗天仙局？

香港運動員伍家朗過去多次贏得不少羽毛球國際比賽，為港爭光。伍家朗現時亦四圍飛代表香港出賽，早前一站與李晉熙去到巴黎，怎料最後一晚卻發生一件意想不到的事情，「覺得我哋真係遇到好人好事定係中咗天仙局呢？」

伍家朗在IG分享這件事：「我喺每一個地方都習慣臨走嗰晚將啲污糟衫攞出去自助洗衣店洗晒佢。咁尋晚我同李晉熙照常攞啲衫去洗，見到間洗衣店係9:30閂門，但我哋9:30啲衫仲乾緊，又冇職員要嚟鎖門，啲乾衣機又仲運作到，咁我哋就由佢繼續乾啦，諗住只要一路企喺度望住啲衫就唔會有意外啦。我哋企咗喺門口外面等，見一切正常，啲衫都差唔多乾完，點知突然聽到「噠」一聲，對門自動鎖咗！我哋勢估唔到原來咁先進用遙距鎖門（輸經驗）。有另一個當地人同我哋一樣情況，我哋無論點樣嘗試推對門都係打唔開。」

他指當時見到店入面貼了緊急聯絡電話，於是當地人便打去求助，「得番嚟嘅答覆就係話要等第二朝7點道門先會開返。咁就大獲喇，我今日5點就要出發去機場啲衫點算呢？」

正當他們感無助及惆悵之際，有位大叔突然出現，更信心滿滿表示可以打俾洗衣店老闆，「佢又問我地邊度嚟，同我地吹一大輪水之後話佢一定會幫我哋呢兩個嚟自香港嘅朋友解決問題。但係佢一身酒氣又不修邊幅咁，又話要返佢架車度攞返個電話先（唔知點解電話會唔係跟身）伏味非常之濃。但係我哋真係冇晒辦法，見到有一線生機都要搏下，於是就決定等下佢。」

伍家朗與李晉熙出國打滾多年，慎防有詐兩人行過對面馬路等大叔，「免得佢陣間班咗馬返嚟劏我哋。結果幾分鐘後佢真係返咗嚟，喺我哋面前打咗個電話講咗一輪，對門真係開返！我哋攞返晒啲衫之後就一路多謝佢幫手，佢亦都好順理成章，好自然咁問我哋可唔可以俾啲錢佢，我哋最後俾左5歐羅佢，佢都好滿意冇想要更多，仲提我哋而家身處喺巴黎比較危險嘅地區，此地不宜久留。幫我哋解決咗難題又好心提醒我哋注意安全，呢5歐羅抵俾啦！」